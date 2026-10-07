En medio de casos de asesinatos a nivel internacional, una creadora de contenido quedó en el ojo del huracán en medio de un caso de homicidio que tiene una historia escabrosa.

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Una publicación subida a plataformas digitales poco antes de una tragedia familiar volvió a provocar enorme revuelo mediático por el inquietante mensaje expuesto en sus imágenes.

La grabación, que ya supera los 2,3 millones de reproducciones, exhibe a una mujer conduciendo un vehículo mientras reproduce una frase desafiante sobre la venganza, según replicó Blu Radio.

Actualmente, ese material digital está bajo análisis de las autoridades judiciales que investigan el fallecimiento de cinco integrantes de un mismo grupo familiar.

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La protagonista de la publicación es Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, una creadora de contenido de 33 años identificada popularmente como Cindy Tamez.

El suceso ocurrió el pasado 30 de septiembre en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, México, donde agentes localizaron los cuerpos de la influencer, su pareja y tres menores.

Según los informes oficiales, localizaron a Cinthia Tamez sin vida dentro de una camioneta Jeep Mojave roja junto a su pequeño hijo Gustavo, de dos años y ocho meses.

El infante presentaba una severa herida causada por un proyectil de arma de fuego alojado en la zona del tórax.

Tras verificar la identidad de la víctima, los peritos se desplazaron hasta el inmueble familiar, donde descubrieron tres cadáveres adicionales con lesiones de bala.

Las víctimas fatales correspondían a Christian, de 12 años; Bruno, de 11, y Leodegario Moya Garza, compañero sentimental de la mujer y llamado popularmente “Junior”.

Los peritos aseguraron en la escena un arma de fuego que permanece bajo exámenes balísticos para esclarecer si fue disparada durante la tragedia.

Igualmente, los investigadores analizan los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear cada desplazamiento ejecutado por los fallecidos.

El fiscal de Nuevo León (México), Javier Flores Saldívar, detalló que investigan como hipótesis principal una violenta discusión ocurrida entre Tamez y su pareja dentro de la residencia.

Sin embargo, los detectives aún no logran determinar las razones exactas que desencadenaron la posterior agresión armada en el predio.

Ante el misterio del caso, las publicaciones que realizaba la mujer en TikTok comenzaron a ser inspeccionadas detalladamente por las autoridades encargadas.

Su cuenta digital, que contaba con más de 80.000 seguidores, contenía grabaciones centradas en vivencias personales, resentimientos y dinámicas de rencor.

El video más impactante acumuló más de 2,3 millones de reproducciones tras ser compartido pocos días antes de las muertes familiares.

En el metraje, Tamez maneja mientras proyecta un texto donde insinúa estar dispuesta a tomar acciones extremas frente a desacuerdos con otra persona.

Los usuarios en la red intentan interpretar las palabras como un aviso previo, aunque la Fiscalía no ha confirmado un vínculo directo entre el video y el crimen.

Otro material grabado el 13 de septiembre también causa controversia, pues la mujer afirmaba estar sufriendo un supuesto embrujo o trabajo esotérico.

Previamente, la generadora de contenido había subido un video en tono irónico abordando el perdón y la espera paciente para ejecutar una venganza.

Aparte de su presencia digital, Tamez realizaba préstamos de dinero y organizaba tandas financieras dentro de su comunidad local.

Esta actividad económica también forma parte de los aspectos indagados por la Policía para reconstruir el entorno completo de la víctima.

La Fiscalía prosigue con el acopio de grabaciones de seguridad y peritajes sobre el armamento decomisado en los escenarios examinados.

El objetivo central de los especialistas es reconstruir detalladamente los minutos previos y posteriores a la disputa ocurrida en la vivienda.

El expediente penal permanece totalmente abierto bajo la gestión de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Esta dependencia estatal asumirá la tarea de determinar responsabilidades penales y esclarecer las causas reales de la tragedia.

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