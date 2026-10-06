Por: Canal Uno

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Unas flores, unas cartas y unas canciones dedicadas son hoy los recuerdos que acompañan a Katy Zapata, novia de Julián Hincapié, periodista comunitario y líder social asesinado en Anorí, Antioquia. En entrevista exclusiva con Canal 1, habló de quién era, de los sueños que dejó pendientes y de la búsqueda que, según denuncia, tuvo que hacer sin apoyo de las autoridades.

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Julián fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre. Su cuerpo apareció el 2 de octubre, cuando ya habían pasado más de tres semanas sin noticias de él.

¿Quién era Julián Hincapié, el periodista comunitario de Anorí?

Julián Hincapié ejercía como periodista, comunicador comunitario y líder social en Anorí, en el nordeste antioqueño. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que alertó sobre su desaparición a través de X, lo describió como una persona cercana al trabajo con la comunidad y a la defensa de los derechos en esa zona del departamento.

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Su labor estaba ligada a contar lo que pasaba en su territorio y a acompañar a sus vecinos.

¿Qué recuerda su novia del líder social asesinado?

Para su novia, los recuerdos están en los detalles. Pocos días antes de su desaparición, en la celebración del Día del Amor y la Amistad, Julián le regaló flores.

“Él a mí en esos días me había regalado unas florecitas por el Día del Amor y la Amistad. Eso me recuerda mucho a él y saber que no lo voy a volver a ver es súper difícil para mí. Todo eso me hace como recortarlo a él, como la ropita, cosas así, me hace como recordármelo a él y si hay una canción que él me dedicó y una canción que yo le dediqué a él, si los dos nos dedicamos cancioncitas, francesitas, él me hacía cartas, y si”, contó.

También guarda su ropa, las cartas que él le escribía y las canciones que se dedicaron. Las fotografías son ahora su forma de volver a él: una con su abuelo, ya fallecido; otra con su madre, y varias de los dos juntos.

¿Qué proyectos dejó pendientes el periodista?

Julián quería dejar por escrito lo que amaba de su municipio. Lo hizo al participar en la escritura del libro ‘Diccionario de los mineros barequeros del cañón río Porce’.

“Ese libro hablaba de todo lo que había acá en Anorí, como pájaros, culebritas, de todo. Lo decidió escribir para que supieran todo lo que había acá, todo lo que sucedía aquí en Anorí, y ese proyecto le gustaba mucho”, recordó su novia.

Según su pareja, Julián tenía planes de seguir formándose y de ampliar su trabajo social en el municipio. “El proyecto que le quedó pendiente es estudiar más lo del periodismo y ayudar un poco más a la gente, como defensor de los derechos humanos. Él quería ayudar a los niños, a los jóvenes, a salir de las calles”, relató.

¿Qué pasó con Julián Hincapié desde su desaparición?

Como informó Canal 1, el día en que se le perdió el rastro, Julián iba con un vecino rumbo a la vereda Las Lomitas, a donde llevaban mercurio usado en la minería de oro. El vecino volvió sin él y dijo que Julián había regresado por su cuenta en moto. Su familia asegura que desde ese momento nadie volvió a verlo.

De acuerdo con la Flip , el cuerpo apareció el 2 de octubre en La Chinca, un sector ubicado a cerca de 15 minutos del casco urbano de Anorí. Por las condiciones en que fue encontrado, la identificación oficial depende de pruebas técnicas. Según la información publicada por Canal 1, Katy Zapata lo reconoció por su ropa y por una platina que tenía en un pie.

Las investigaciones buscan establecer cómo ocurrió el crimen y quiénes serían los responsables.

¿Por qué la familia denuncia falta de apoyo de las autoridades?

La novia de Julián aseguró que durante los días de búsqueda no recibió ayuda de ninguna entidad y que fue su madre quien lo encontró.

“A mí nunca me ayudó nadie a buscarlo, ni las autoridades, ni el alcalde. A mí me ayudó a buscarlo mi mamá. La que lo encontró fue mi mamá. No fue ninguna de las autoridades que no, nadie, nadie, nadie, nadie, a mí me ayudó, fue mi mamá, la autoridad, ni el alcalde, ni nadie, nadie, nadie, nadie me ayudó a buscarlo”, afirmó.

Hoy, además de llorar a Julián, pide que su muerte no quede sin respuestas.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Julián Hincapié conserva sus cartas, sus fotografías y el libro en el que dejó escrito lo que amaba de Anorí. Su novia espera que las autoridades establezcan qué pasó y quiénes son los responsables de la muerte del periodista comunitario y líder social.

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