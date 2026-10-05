Una bebé de apenas cinco meses permanece bajo atención médica especializada luego de ingresar a una clínica de Itagüí, Antioquia, con múltiples lesiones.

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La gravedad de las heridas obligó al personal médico a hacer procedimientos para estabilizarla. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la menor permanece hospitalizada y su pronóstico es reservado, anota Blu Radio.

El caso desató la reacción de las autoridades luego de que se conociera la situación de la niña y se activara la intervención de la Policía Nacional.

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Capturaron a un hombre señalado como su padre

En medio de las actuaciones por el caso, las autoridades capturaron a un hombre de 31 años, señalado como padre de la menor.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, confirmó que el hombre quedó vinculado al proceso de judicialización y se refirió a las condiciones en las que se encuentra la bebé.

“Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro, una persona de 31 años de edad, señalado de haber lesionado en múltiples ocasiones a su hija de 5 meses, quien se encuentra al borde de la muerte, con pronóstico reservado”, afirmó el funcionario, citado por la emisora.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que la bebé sufrió las lesiones y la responsabilidad que tendría el capturado en los hechos.

Itagüí activó ruta de atención para la bebé y su madre

Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para la menor y su madre.

La administración municipal señaló que ambas recibirán acompañamiento psicológico, jurídico y social, además de las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos de la bebé.

Las autoridades también hicieron un llamado a reportar oportunamente cualquier señal de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

“Una alerta o denuncia oportuna puede evitar que estas situaciones escalen y proteger la vida e integridad de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad”, indicó la Alcaldía.

Mientras la bebé continúa bajo atención médica, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el hombre señalado de haberla lesionado.

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