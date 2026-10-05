José Alejandro Chitiva tiene 10 años, vive en Caldas, Antioquia, y desde hace cuatro años enfrenta un glioblastoma cerebral. Su caso llegó a las redes sociales luego de que el menor publicara un video en el que pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ante las dificultades que asegura tener para acceder a atención especializada y medicamentos.

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En su mensaje, el niño explicó que su intención no era pedir regalos ni ayudas materiales, sino conseguir el tratamiento que necesita. “Amigos, hoy quiero pedirles que me ayuden a hacer llegar este video al señor presidente y al gobernador, porque he visto que ellos ayudan a los niños”, dijo José Alejandro, antes de explicar la situación que atraviesa junto con su mamá.

El menor aseguró que lleva tiempo esperando la valoración de especialistas y los medicamentos requeridos para su enfermedad. También contó que presenta episodios que le generan preocupación a él y a su familia. “Quiero contarles que todavía no he sido atendido por los especialistas ni he recibido los medicamentos que necesito”, manifestó en el video. Según información conocida sobre el caso, la familia también ha reportado dolores de cabeza, mareos y sangrados nasales frecuentes.

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El llamado estuvo acompañado por una petición especialmente dirigida a las autoridades. “Señor presidente, sufro mucho al ver a mi mamá angustiada por mí. Casi todos los días me sangra la nariz y ella tiene que sostenerme la cabeza. Ya no quiero seguir pasando por esto”, expresó el niño. Su mensaje se hizo viral y terminó llegando hasta la Gobernación de Antioquia, que anunció acciones para atender el caso.

Rendón aseguró que la Secretaría de Salud departamental activó un mecanismo de respuesta prioritaria y que el caso fue trasladado a la Superintendencia Nacional de Salud. Además, informó que la Gobernación mantiene comunicación con Nueva EPS para exigir la atención del menor. “Elevamos tu caso ante la Superintendencia Nacional de Salud y mantenemos comunicación permanente con Nueva EPS para exigir que te brinden atención inmediata”, afirmó el mandatario.

El gobernador también anunció acompañamiento para la familia más allá de la atención médica. “Integrantes de nuestro equipo y profesionales del área psicosocial de la Gobernación de Antioquia visitarán tu casa para brindarles acompañamiento integral y apoyar a tu mamá en la búsqueda de trabajo”, señaló Rendón. El niño había explicado que uno de sus deseos era que su madre pudiera conseguir empleo, mientras él logra superar las dificultades que enfrenta por su enfermedad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.