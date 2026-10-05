La exsenadora María Fernanda Cabal rompió el silencio en los micrófonos de Blu Radio para enfrentar de manera directa los intensos rumores y comentarios de pasillo que han circulado en el escenario político colombiano acerca de una supuesta enemistad o roces con el actual presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Durante la entrevista, la dirigente política desmintió tajantemente las versiones sobre supuestos reclamos que le habría hecho el mandatario y reveló la verdad sobre una llamada clave que se transformó en un malentendido nacional.

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El foco de la controversia se había centrado en supuestas declaraciones hechas en un entorno diplomático que habrían molestado a la Casa de Nariño. Al respecto, Cabal aclaró que todo se trató de un malinterpretado chisme originado tras una cena privada. “Ese chisme que ha girado fue en la casa del embajador, yo me fui con dos periodistas a comer y lo curioso es que los periodistas que están más dateados que uno hablaron más de lo que pude haber hablado yo”, explicó la excongresista, restándole peso a las especulaciones y señalando que a quienes propagaron la historia les faltó evaluar la calidad de los asistentes al encuentro.

Ante la pregunta directa de si el jefe de Estado le había hecho algún reclamo formal por sus palabras o posturas públicas, la respuesta de Cabal fue categórica y contundente al calificarlo como un invento: “Falso, lo único que yo hablé con él era el tema de su seguridad porque yo tengo una relación muy cercana con el departamento de guerra de EE. UU.”. La exsenadora detalló que su última comunicación con el mandatario giró estrictamente en torno a proteger su integridad y garantizar un blindaje institucional frente a los riesgos del proceso electoral: “Mi preocupación era esa y el resultado electoral que no le pasara lo mismo que a Rodolfo Hernández. Fue sobre el control de las elecciones en tiempo real, esa fue mi última conversación con él. Fue una semana antes de la primera vuelta y la preocupación mía era cuidar”.

Asimismo, Cabal aprovechó el espacio radial para zanjar cualquier duda sobre su independencia política, detallando los motivos por los cuales no se integró al actual gobierno ni al partido del mandatario. Con su característico estilo frontal, reafirmó su autonomía: “Yo no quiero jefes, ya fui subalterna y quiero ser mi propia jefe, hacer cumplir mi deseo de servir a este país”. A esto añadió que las alianzas responden a invitaciones formales que en su momento no se dieron, aclarando que no guarda ningún tipo de resentimiento y celebrando los logros del actual gobierno frente a la criminalidad.

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Con estas declaraciones, la primera militante del recién estrenado Partido Republicano busca pasar la página de las especulaciones mediáticas, ratificando que mantiene la mira puesta en la consolidación de su nueva derecha y con un claro objetivo presidencial proyectado hacia el año 2030.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.