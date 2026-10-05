Tras oficializar su salida del Centro Democrático —colectividad en la que militó desde su fundación—, la exsenadora María Fernanda Cabal rompió el silencio en los micrófonos de Blu Radio para entregar detalles inéditos sobre su llegada al Partido Republicano, la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA) fundada por el fallecido Rodolfo Hernández, y su aspiración de llegar a la Casa de Nariño en el año 2030.

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Cabal aclaró los motivos por los cuales no renunció anticipadamente a su curul en el Congreso de la República, señalando que su labor respondía estrictamente a un mandato popular y a la responsabilidad con sus electores. “Porque yo era senadora elegida por 4 años, no por rabia ni por capricho iba a dejar tirado un espacio. Terminé el 20 de julio y yo sigo con mi propósito a la presidencia en el 2030”, aseveró enfáticamente la dirigente política durante la entrevista.

Sobre su aterrizaje en esta nueva colectividad de derecha, la excongresista calificó el hecho como una serie de coincidencias afortunadas gestadas tras recibir la invitación directa de la familia de Rodolfo Hernández para sumarse a este giro político. “Fue una serie de Diosidencias muy gratas. A mí me visitaron varios partidos… Esa invitación para mí fue muy grata, voy a construir lo que he querido durante tanto tiempo, cerré un ciclo y termino uno nuevo”, explicó, confirmando además su rol principal dentro de la estructura al señalar: “Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar”.

Uno de los puntos que mayor interés generó en el debate público fue el motivo por el cual no se integró al partido o al gabinete del actual presidente Abelardo De La Espriella. Al respecto, Cabal fue tajante al descartar cualquier tipo de resentimiento y aclaró que las alianzas responden a dinámicas de invitación formal: “Uno va a las fiestas en la que es invitado, a mí nunca me invitaron y había mucha expectativa por un posible nombramiento”. Asimismo, enfatizó en su autonomía profesional y su negativa a subordinarse: “Yo no quiero jefes, ya fui subalterna y quiero ser mi propia jefe, hacer cumplir mi deseo de servir a este país”.

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De igual manera, la exsenadora se refirió a los persistentes rumores sobre supuestos roces diplomáticos o chismes originados durante una cena en la embajada de Estados Unidos, restándoles importancia y atribuyéndolos a comentarios de terceros con acceso a información. “Ese chisme que ha girado fue en la casa del embajador, yo me fui con dos periodistas a comer y lo curioso es que los periodistas que están más dateados que uno hablaron más de lo que pude haber hablado yo”, puntualizó, desmintiendo categóricamente que el mandatario le hubiera hecho algún reclamo formal por sus palabras.

Con este movimiento estratégico, Cabal da vuelta a la página de su tradicional militancia uribista y se instala firmemente en el nuevo Partido Republicano, proyectando su liderazgo de cara a las contiendas electorales venideras y consolidando un nuevo bloque ideológico en la centroderecha colombiana.