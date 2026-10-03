Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La renuncia de María Fernanda Cabal al partido Centro Democrático, formación fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, marca un momento crucial en la historia reciente de la colectividad y refleja el clima de tensiones internas que se han vivido en los últimos años. Luego de un extenso periodo de militancia y su destacada trayectoria como congresista, Cabal oficializó su salida, argumentando la falta de respaldo y afinidad con las decisiones del alto mando partidista como los principales motivos para apartarse.

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En sus declaraciones, Cabal sorprendió al referirse a su relación personal y política con Álvaro Uribe, señalando abiertamente: "Yo siento que nunca estuve en el corazón de Uribe y él siempre prefirió a Paloma Valencia". La exsenadora explicó que esa percepción pesó en dos procesos electorales, en los que no consideró que se le diera la oportunidad de representar al partido como candidata presidencial. Estas situaciones, según detalló, incidieron directamente en la determinación de abandonar la colectividad.

Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, María Fernanda Cabal manifestó que uno de los factores clave en su inconformidad fue la falta de reconocimiento por su trabajo político y los resultados electorales obtenidos durante su paso por el Congreso. Consideraba que sus logros deberían haber tenido más peso en las decisiones internas. Asimismo, cuestionó los mecanismos empleados para seleccionar a los candidatos presidenciales dentro del Centro Democrático, calificándolos como procesos que pueden desgastar a quienes aspiran y aumentar las tensiones internas.

En el relato de Cabal, también ocupó un lugar destacado la solicitud de escisión que presentó con la intención de separarse institucionalmente del partido y obtener personería jurídica para lanzar su propio proyecto político. Sin embargo, afirmó que esa petición no recibió respuesta, lo que sumó una razón más a su decisión de renunciar.

Tras su salida, Cabal expresó públicamente su deseo de iniciar una nueva etapa bajo su propio liderazgo, anunciando que buscará mantener abierta su aspiración presidencial para 2030 y participar en las próximas elecciones regionales. Indicó que esta plataforma podría atraer a militantes y ciudadanos inconformes con la dirección del Centro Democrático. A pesar de la ruptura, Cabal subrayó que su decisión no representa una enemistad personal con sus antiguos compañeros y que, aunque no ha hablado personalmente con Álvaro Uribe tras la renuncia, leyó el mensaje que este publicó sobre la determinación tomada. Así, la política deja abierta la puerta a seguir construyendo su camino, mientras el Centro Democrático reconfigura su liderazgo en torno a Paloma Valencia.

¿Por qué María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático?

María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático principalmente por sentirse excluida en las decisiones clave de la colectividad, especialmente en lo referente a la selección de candidaturas presidenciales y la falta de reconocimiento a su trayectoria electoral. Según sus declaraciones, la ausencia de respaldo y la no respuesta a su solicitud de escisión para impulsar un movimiento propio terminaron por motivar su salida.

¿Qué hará María Fernanda Cabal después de dejar el Centro Democrático?

Después de su renuncia, María Fernanda Cabal busca establecer una plataforma política independiente, con la intención de postularse en las elecciones regionales y mantener vigente su aspiración presidencial para 2030. Su objetivo es atraer a quienes no se identifican con las actuales decisiones del Centro Democrático y consolidar una identidad política propia fuera del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.