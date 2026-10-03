María Fernanda Cabal prepara un nuevo capítulo político luego de su salida del Centro Democrático. La exsenadora anunciará este sábado 3 de octubre su llegada al Partido Republicano, colectividad que hasta hace poco se conocía como Liga de Gobernantes Anticorrupción y que tiene como antecedente la estructura política de Rodolfo Hernández.

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La decisión se produce después de que Cabal solicitara una escisión del Centro Democrático el pasado 4 de agosto, petición frente a la cual, según ella, no recibió respuesta. La exsenadora había planteado esa salida como una alternativa para construir un proyecto político diferente y, posteriormente, confirmó su renuncia a la colectividad en medio de sus diferencias con las directivas.

Según informó Semana, el anuncio de Cabal se hará en Bucaramanga, en un evento relacionado con la nueva colectividad. De acuerdo con la información conocida por Semana, será presentada como la primera militante del Partido Republicano luego del cambio de identidad de la organización.

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El movimiento también tiene relación con ‘Jota Pe’ Hernández, quien todavía pertenece a la Alianza Verde, pero adelanta un proceso para apartarse de esa colectividad. El senador obtuvo más de 160.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo y, según Semana, su llegada al Partido Republicano está encaminada, aunque depende de que avance su salida formal del Verde.

El movimiento que acerca a Cabal y ‘Jota Pe’

Cabal y Hernández ya han mostrado públicamente cercanía política. Recientemente participaron juntos en el programa digital del senador, donde hablaron de temas políticos y cuestionaron al Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, la incorporación de ambos no ocurriría exactamente al mismo tiempo. Cabal tiene previsto oficializar su llegada este sábado, mientras que Hernández aún debe resolver su situación dentro de la Alianza Verde. Semana señala que el congresista solicitó un procedimiento de expulsión como alternativa después de que no prosperara su solicitud de escisión.

La eventual llegada de los dos dirigentes modificaría el mapa de la derecha colombiana de cara a las elecciones regionales de 2027. La información publicada por Semana plantea que ambos podrían convertirse en figuras relevantes dentro de esta nueva plataforma, aunque por ahora no existe una alianza formal anunciada entre ellos.

¿Por qué el partido de Rodolfo Hernández ahora se llama Republicano?

El cambio de nombre fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 18 de agosto de 2026. La organización pasó de llamarse Liga de Gobernantes Anticorrupción a Partido Republicano, luego de una solicitud presentada por Camilo Larios, quien entonces dirigía la colectividad.

Según la información divulgada sobre el trámite, el nuevo partido busca identificarse con principios como la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia y un Estado austero y eficiente. También cambió su imagen: dejó atrás el círculo multicolor y adoptó un águila dorada sobre un fondo azul oscuro.

La colectividad había surgido en 2022 alrededor de la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández, quien disputó la segunda vuelta de ese año con Gustavo Petro. Con el cambio de nombre e identidad, el partido busca proyectarse ahora hacia un espacio de derecha y preparar su participación en el escenario político de 2027.

Por ahora, Cabal será quien concrete primero el cambio de partido. La situación de Jota Pe Hernández dependerá de los pasos que se concreten dentro de la Alianza Verde, mientras en el nuevo Partido Republicano comienza a tomar forma una plataforma que podría recibir a otras figuras provenientes de sectores de derecha.

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