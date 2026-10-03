En la recta final del gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio del Interior, que era dirigido por Armando Benedetti, suscribió un convenio por $27.240 millones para un proyecto de videovigilancia en Soledad, Atlántico.

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De ese monto, $20.430 millones fueron aportados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), mientras que el municipio destinó los $6.810 millones restantes.

El convenio quedó en manos de Infotic, una empresa mixta cuya administración del proyecto ha sido cuestionada por Semana debido a la rapidez con la que fue seleccionada y a los antecedentes que registra. La compañía recibiría $280 millones por administrar los recursos y tendría entre sus funciones escoger proveedores, contratar a los ejecutores y efectuar los pagos correspondientes.

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El proceso avanzó en pocas semanas. El proyecto recibió el aval del comité evaluador del Ministerio del Interior el 24 de junio de 2026, tres días después de la segunda vuelta presidencial y del levantamiento de la Ley de Garantías. Posteriormente, fue publicado en el Secop el 9 de julio y el convenio quedó firmado al día siguiente.

De acuerdo con la publicación, los recursos quedaron comprometidos para una ejecución prevista entre el 24 de julio y el 31 de diciembre de 2026, por lo que el proyecto tendría cerca de cinco meses para completar sus actividades.

¿Cómo fue escogida Infotic para administrar los recursos?

Uno de los puntos señalados en la investigación es la forma en que se adelantó la selección de la empresa. Semana reportó que los estudios previos de la Alcaldía de Soledad ya identificaban a Infotic y analizaban su experiencia antes de que la compañía fuera invitada formalmente a presentar una propuesta.

Según el informe, la Alcaldía envió la solicitud a Infotic el 11 de septiembre, a las 5:54 de la tarde, con plazo hasta el lunes siguiente para responder. El medio señaló además que no fueron convocadas otras empresas para comparar propuestas.

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