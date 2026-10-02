En las últimas horas, Álvaro Uribe reaccionó a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático con un mensaje en el que destacó el respeto que mantiene hacia la exsenadora, luego de que ella confirmara su renuncia a la colectividad.

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El expresidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió directamente a la exsenadora. “Por la doctora María Fernanda Cabal, siempre respeto”, escribió en un corto mensaje.

Cabal, por su parte, había marcado una diferencia entre sus desacuerdos con el partido y su relación con el expresidente. Al explicar su renuncia, sostuvo que esas diferencias no significaban desconocer la historia política compartida y señaló que su respeto por Uribe permanecía “incólume”.

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¿Por qué María Fernanda Cabal salió del Centro Democrático?

Las diferencias entre María Fernanda Cabal y el Centro Democrático venían de tiempo atrás y se hicieron más visibles durante la definición de la candidatura presidencial del partido para 2026. En la consulta interna, Paloma Valencia se impuso sobre Cabal y Paola Holguín y quedó como la carta de la colectividad para esa contienda.

El episodio marcó un punto importante en la relación de Cabal con la dirección del partido. La exsenadora cuestionó posteriormente el rumbo que tomó la colectividad y planteó una solicitud de escisión para separar su proyecto político de las decisiones internas con las que no estaba de acuerdo.

Según explicó Cabal, esa solicitud no recibió respuesta. En una entrevista previa a su renuncia, también señaló que el presidente Abelardo de la Espriella terminó ocupando un espacio político que, desde su perspectiva, el expresidente Uribe no le había dejado ocupar dentro del partido.

Finalmente, Cabal comunicó su salida del Centro Democrático y dejó abierta la posibilidad de continuar su proyecto por fuera de la colectividad. La exsenadora anunció que el 3 de octubre dará a conocer cuál será el camino que seguirá en política.

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