El nevado Santa Isabel atraviesa un inminente riesgo de desaparecer. Un nuevo informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) documentó una reducción acelerada de la superficie de hielo y cambios visibles en la zona más alta de la montaña.

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Una de las mediciones más recientes permitió establecer que el área glaciar pasó de 11 hectáreas en enero de 2025 a apenas siete hectáreas en mayo de 2026. Esto representa una reducción del 36 % en poco más de un año.

El deterioro también se refleja en el espesor del hielo. Las mediciones de la entidad muestran que, desde 2021, la parte baja del glaciar perdió cerca de 24 metros de espesor, mientras que en la zona de la cima la reducción alcanza aproximadamente 12,3 metros.

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Uno de los sectores más afectados es El Hongo. En una perforación efectuada en marzo de 2026, los investigadores introdujeron una manguera de 10 metros sin alcanzar el lecho rocoso, por lo que estimaron que el espesor del hielo en algunos puntos localizados podía estar entre 10 y 15 metros. Además, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se registraron pérdidas de hasta 3,08 metros de espesor en su zona baja, que finalmente se extinguió entre junio y julio.

¿Cuántos metros de nieve perdió el nevado Santa Isabel en el último año?

El retroceso llegó también al punto más alto que conservaba cobertura de hielo. En febrero de 2025, el Ideam había calculado la altitud máxima del nevado en 4.903 metros sobre el glaciar. Para julio de 2026, una pérdida aproximada de 2,9 metros de hielo modificó la superficie y dejó expuesta una zona rocosa.

El nuevo punto fue medido por el Ideam con un equipo de posicionamiento satelital de precisión centimétrica y quedó establecido en 4.903,9 metros, con un margen de error de 0,051 metros. Es decir, la cima registrada actualmente corresponde a roca y no a una superficie cubierta de hielo.

El organismo también reportó el deterioro de El Escondido, otro relicto glaciar ubicado en la cima sur. Su superficie pasó de aproximadamente 0,2 hectáreas en 2022 a unos 1.000 metros cuadrados en mayo de 2026, una reducción del 50 %.

El Nevado Santa Isabel, en el Eje Cafetero, atraviesa uno de los procesos de transformación más significativos de su historia reciente. 🔎 Conoce el Reporte N.° 2 sobre la extinción del Nevado Santa Isabel: https://t.co/3nQmoty5iB pic.twitter.com/gxymUMpVeg — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 30, 2026

¿Qué riesgo trae el Fenómeno del EL Niño para el volcán Santa Isabel?

El Ideam advierte que el comportamiento del fenómeno de El Niño podría acelerar todavía más la pérdida de masa glaciar. La entidad señaló que, si se consolida durante el segundo semestre de 2026, las consecuencias no tendrían precedentes.

“De consolidarse este fenómeno durante el segundo semestre de 2026, se prevé que la pérdida de masa alcance valores sin precedentes en los registros del monitoreo glaciar en Colombia”, indicó la entidad.

Cabe recordar que el primer reporte del instituto, publicado en febrero de 2026, ya había establecido que el Nevado Santa Isabel estaba próximo a extinguirse y que, según las observaciones disponibles entonces, el proceso podía concretarse en un periodo de tres a cinco años.

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