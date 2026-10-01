Por: El Espectador

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La política colombiana vivió un nuevo movimiento cuando la exsenadora María Fernanda Cabal anunció su renuncia al Centro Democrático, partido por el cual se había consolidado como una de las figuras más visibles del uribismo desde 2014. A través de un comunicado, Cabal explicó que su decisión fue motivada por profundas diferencias ideológicas con la colectividad, aunque dejó claro que su respeto por el expresidente Álvaro Uribe sigue "incólume". De acuerdo con su declaración, publicada el jueves, la solicitud de escisión presentada el pasado 4 de agosto tenía como objetivo una salida institucional y democrática que permitiera tramitar las diferencias sin convertirlas en una confrontación personal. Cabal señaló que esperaba que su petición fuera respondida y discutida por la importancia que representaba no solo para ella, sino para la historia política compartida con el partido.

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Durante su carrera en el Congreso, María Fernanda Cabal destacó por ser la senadora más votada sin ser cabeza de lista, según información de El Espectador. Ella misma reconoció que, aunque compartía los postulados del gobierno de Uribe y resaltó el legado en temas como la "seguridad democrática", con el pasar del tiempo se hicieron evidentes las distancias entre su pensamiento y la dirección política adoptada por el Centro Democrático. Ahora, Cabal anuncia que revelará el próximo 3 de octubre su nuevo rumbo político, el cual podría significar la creación de un movimiento propio que eventualmente dé avales para las elecciones regionales en 2027, según declaró a El Espectador.

En sus declaraciones, Cabal fue crítica con las posturas recientes del partido uribista, especialmente durante la campaña presidencial. Aseguró que el partido "está perdiendo la comunicación con su militancia" y atribuyó pérdidas en el espectro político de la derecha a decisiones estratégicas como el giro de Paloma Valencia hacia el centro. En conversación con el mismo diario, la exsenadora afirmó su intención de ser quien es, escogiendo candidaturas con perfiles afines a sus convicciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos regionales.

La respuesta del Centro Democrático llegó a través de redes sociales, donde agradecieron por los años de servicio de Cabal y le desearon éxito en sus próximos proyectos. De esta manera, el movimiento que representa la nueva derecha pierde una de sus voces más reconocidas, quien ahora busca incidir en la política nacional de cara a las presidenciales de 2030 y al fortalecimiento de una nueva alternativa de derecha en el país, de acuerdo con lo consignado por El Espectador.

¿Por qué renunció María Fernanda Cabal al Centro Democrático?

María Fernanda Cabal presentó su renuncia al Centro Democrático debido a diferencias profundas con el rumbo político que ha tomado la colectividad. La exsenadora manifestó que aunque reconocía y compartía principios históricos del partido, especialmente los relacionados con el expresidente Álvaro Uribe, se volvió evidente una incompatibilidad entre su pensamiento y las decisiones estratégicas del partido, lo que la llevó a buscar un nuevo camino por fuera del uribismo, como reseñó El Espectador.

¿Cuáles son los planes políticos de María Fernanda Cabal tras su salida del Centro Democrático?

Después de su renuncia, María Fernanda Cabal indicó que el próximo 3 de octubre anunciará el camino que seguirá en la política, con la posibilidad de conformar su propio movimiento. Según declaró a El Espectador, busca tener un papel relevante en las elecciones regionales de 2027 otorgando avales y, a futuro, incidir en las presidenciales de 2030, enfocándose en fortalecer una alternativa de derecha que represente sus convicciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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