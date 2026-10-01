Un temblor de magnitud 3,1 fue registrado en la noche del jueves primero de octubre en el municipio de Chaparral, Tolima, según la información del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 11:11 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. El municipio tolimense fue identificado como la zona de referencia para la localización del evento.

El registro se produjo en medio de la actividad sísmica que ha mantenido bajo seguimiento especial a Chaparral durante las últimas semanas, con múltiples movimientos detectados en la zona.

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El SGC informó que entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral. El organismo señaló que se trata de una secuencia con características particulares frente al registro histórico de la zona.

Desde el inicio de esta actividad, la Red Sismológica Nacional ha recopilado información sobre los movimientos registrados y los reportes realizados por ciudadanos mediante la plataforma Sismo Sentido.

El seguimiento permite a los especialistas analizar cómo evoluciona la secuencia y determinar las características de los eventos que continúan presentándose en el área de Chaparral.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

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