Un sismo de magnitud 3,2 fue registrado durante la madrugada de este jueves primero de octubre en Ginebra, Valle del Cauca, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 3:55 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 50 kilómetros, de acuerdo con la información entregada por la entidad. El SGC ubicó a Ginebra, Valle del Cauca, como municipio de referencia para este movimiento telúrico.

Por el momento, no se reportan daños materiales ni afectaciones luego del movimiento telúrico que provocó algunas reacciones de internautas que comentaron la publicación del SGC.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,2 en Ginebra (Valle)?

El movimiento sísmico fue percibido por habitantes de Cali, especialmente en sectores del norte y el oeste de la ciudad. En redes sociales, algunas personas contaron cómo sintieron el temblor durante la madrugada.

“En el oeste de Cali lo sentimos… suave, pero me despertó”, comentó una persona. Otra señaló: “Ya hacía rato no sentíamos… hasta ahora nuevamente”.

También hubo comentarios sobre la ubicación de la ciudad frente a este tipo de eventos. “Oiga, Cali está bastante mal ubicada”, escribió un usuario.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que perciban un movimiento sísmico pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y diligenciar el formulario disponible para contar cómo sintieron el evento.

El reporte permite indicar aspectos como la intensidad con la que se percibió el movimiento, el lugar desde donde se hizo el registro y otros detalles que ayudan al SGC a recopilar información sobre la percepción del sismo en diferentes zonas del país.

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