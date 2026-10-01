Una masacre ocurrida durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre dejó tres personas muertas en Sevilla, Valle del Cauca, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional.

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(Vea también: Revelan identidades de los tres asesinados en masacre en Barranquilla; dos son menores de edad)

El hecho ocurrió hacia las 6:43 p. m. en el barrio El Carmen, cerca de la plaza de mercado del municipio. Según el reporte de las autoridades, varias personas se encontraban dentro de un establecimiento comercial cuando se presentó el ataque.

Las tres víctimas murieron en el lugar. La Policía confirmó que, además del uniformado, los otros dos fallecidos eran hombres civiles. El establecimiento donde ocurrió el hecho fue identificado como Nebraska.

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Luego de conocer lo sucedido, la Policía desplegó unidades en el sector para avanzar en la investigación. Las labores cuentan con la participación de unidades de investigación criminal e inteligencia y se desarrollan en coordinación con la Fiscalía.

Vea el video de la masacre en Sevilla, Valle, en el link. El contenido no se publica directamente en esta nota debido a la sensibilidad de las imágenes.

¿Cómo avanzan investigaciones por masacre en Sevilla Valle?

Las autoridades adelantan la recolección de elementos y testimonios para establecer las circunstancias de la masacre e identificar a los responsables. Por ahora, las víctimas civiles no han sido identificadas públicamente.

El caso se registra en medio de los refuerzos de seguridad anunciados meses atrás para Sevilla. En julio, las autoridades habían informado sobre la llegada de más uniformados y el despliegue de patrullajes del Ejército en corredores de acceso y otros puntos estratégicos del municipio.

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