Por: El Espectador

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La creación oficial de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU, por sus siglas en inglés) de Colombia fue anunciada este miércoles 30 de septiembre, tras la firma de un memorando entre la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), según un comunicado confirmado por ambas entidades.

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De acuerdo con la Fiscalía General, el principal propósito de esta nueva unidad es “identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras”, para lo cual se busca fortalecer las investigaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos, así como facilitar el intercambio de información relevante de manera más ágil y efectiva. Esta estrategia responde a la necesidad de enfrentar estructuras criminales con presencia transnacional y refuerza la cooperación judicial entre los dos países.

La Fiscalía especificó en el comunicado que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) será el encargado de elegir a los integrantes de la TCIU, seleccionando personal proveniente de unidades especializadas y bajo criterios estrictos tanto a nivel profesional como psicológico, físico y ético. Además, quienes sean seleccionados cumplirán un periodo mínimo de tres años en esta misión, lo cual busca garantizar la continuidad y la experiencia dentro de la Unidad.

La operación diaria de la Unidad estará a cargo de un funcionario experimentado de la Fiscalía, quien asumirá el rol de coordinador y será responsable por todas las actividades del grupo. Por su parte, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se comprometió a “facilitar capacitación y asistencia técnica, y realizar aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos”, indica el anuncio oficial, lo que permitirá fortalecer las capacidades logísticas y humanas de la nueva Unidad.

Este acuerdo fue suscrito entre el fiscal general encargado de Colombia, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y Luis A. Rico, agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI. El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación, lo que deja abierta la opción de que este esfuerzo conjunto se extienda en el tiempo, dependiendo de los resultados y necesidades futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia?

La Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia es una instancia creada con el objetivo de identificar, desarticular y desmantelar organizaciones de crimen organizado que actúan más allá de las fronteras colombianas. De acuerdo con la Fiscalía General, su creación es resultado de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y estará conformada por investigadores del CTI seleccionados bajo estrictos estándares, con el apoyo operativo y logístico de la HSI.

¿Cuánto tiempo estará en funcionamiento la TCIU y quiénes la supervisan?

Según el memorando firmado por la Fiscalía General de la Nación y la HSI de Estados Unidos, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional funcionará inicialmente por un periodo de cinco años, renovables según lo estipulado en el acuerdo. Será supervisada por un funcionario experimentado de la Fiscalía, quien responderá por las operaciones diarias, mientras que HSI brindará soporte a través de capacitación, asistencia técnica y recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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