Por: El Espectador

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Una jueza de Bogotá validó el acuerdo entre Daneidy Barreras Rojas, conocida como Epa Colombia, y TransMilenio, por los daños causados durante los disturbios del 22 de noviembre de 2019. Epa Colombia, reconocida influencer, fue condenada por daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de transporte público, tras publicar un video donde se le veía vandalizando una estación de TransMilenio en medio de una manifestación del llamado estallido social, según explicó El Espectador.

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El acuerdo incluye que la creadora de contenido pague una suma adicional de 100 millones de pesos colombianos a TransMilenio, además del dinero abonado previamente. También contempla la producción de 55 videos enfocados en TransMilenio y la cultura ciudadana. El representante de víctimas de TransMilenio aclaró en la audiencia que se transformó el componente económico restante, de 300 millones de pesos, en la creación de estos videos. Dicho contenido, explicó, tiene valor económico medible, pues normalmente la entidad contrata este tipo de campañas para sus comunicaciones institucionales.

La jueza precisó que aunque es difícil calcular el valor monetario exacto de los videos, su impacto como medida de reparación en la ciudadanía es relevante. Resaltó que estas actividades audiovisuales pueden monetizarse y, por ende, fueron admitidas como parte de la reparación, siguiendo la explicación del apoderado de TransMilenio, quien señaló la práctica habitual de contratar influencers para campañas oficiales.

Durante la diligencia, Epa Colombia dejó claro que no podrá usar sus redes sociales ni ejercer su rol como influencer mientras cumpla su condena. Solamente después de este periodo podrá producir los 55 videos estipulados en el acuerdo, en cumplimiento de la sanción.

El proceso judicial ha tenido varios episodios. Luego del incidente en 2019, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá la condenó a tres años y medio de prisión, con libertad condicional por ausencia de antecedentes, aunque la Fiscalía apeló. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena a cinco años y tres meses, y la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo, concluyendo que los hechos buscaban “convencer a un conglomerado para la comisión de delitos”, y no solo una expresión o estrategia para ganar seguidores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos por los que fue condenada Epa Colombia en el caso TransMilenio?

Epa Colombia fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de transporte público, luego de publicar un video vandalizando una estación de TransMilenio durante manifestaciones.

¿En qué consiste la reparación acordada entre Epa Colombia y TransMilenio?

La reparación establecida incluye el pago de 100 millones de pesos adicionales y la creación de 55 videos relacionados con TransMilenio y la cultura ciudadana. Estos videos, según el acuerdo, sustituyen la obligación de un pago económico adicional, ya que tienen un valor monetario comprobable por su uso en campañas institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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