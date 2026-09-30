Por: El Espectador

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Un grave suceso conmocionó a los habitantes de Soacha, municipio vecino a Bogotá, en la tarde de este miércoles 30 de septiembre. Un taxista venezolano de 33 años fue asesinado alrededor de las 2:30 p. m. frente al conjunto residencial Sándalo, en Ciudad Verde. De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía, la víctima manejaba un vehículo Hyundai Atos de servicio público, con placas SOR-940, cuando fue abordada en la transversal 24B No. 17-209 por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta NKD blanca. Los agresores dispararon de manera directa contra el conductor y huyeron del sitio tras perpetrar el ataque.

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La reacción policial fue inmediata. Las autoridades acordonaron la zona, iniciaron las labores investigativas y pusieron en marcha los protocolos para determinar las causas de este homicidio, así como dar con el paradero de los responsables. Según reportes publicados poco después del crimen, surgió en redes sociales una grabación que habría sido filmada por los propios atacantes. En dicha publicación se atribuye el hecho a una organización llamada Los Satanás y se menciona que el homicidio estaría relacionado con una supuesta deuda por extorsiones que el gremio transportador no habría pagado. Además, en el audio se oyen referencias a "Pedrito" y "Moisés", lo que podría ser información relevante dentro de la investigación.

Las autoridades están centrando sus esfuerzos en analizar el contenido del video para verificar su autenticidad y rastrear el origen, con el fin de probar una posible relación entre la estructura criminal mencionada y exigencias económicas ilegales a conductores. Personal especializado de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) y de la Sipol (Seccional de Inteligencia Policial) ha emprendido la recolección de datos en el lugar, especialmente evaluando las cámaras de seguridad instaladas en Ciudad Verde. Estas grabaciones se consideran fundamentales para reconstruir tanto la llegada como la fuga de los atacantes, e incluso podrían revelar la implicación de otras personas en el crimen.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, ha ordenado agilizar la búsqueda de los responsables y solicitó la instalación de una mesa de seguridad con el gremio transportador, mediante la articulación de las secretarías de Gobierno y Movilidad. “No descansaremos hasta que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia”, manifestó, solidarizándose con la familia de la víctima. La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para que quienes tengan información relevante se comuniquen a la línea de emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado el taxista venezolano en Soacha según la Policía y los primeros reportes?

De acuerdo con la información de la Policía citada en el reporte, el homicidio se produjo cuando dos hombres interceptaron al conductor y le dispararon. Además, circuló en redes un video en el que los supuestos atacantes, atribuidos a la banda Los Satanás, señalan que el crimen se relacionaría con una presunta extorsión no pagada por el gremio transportador. Sin embargo, estos detalles aún están bajo verificación e investigación.

¿Qué acciones adelantan las autoridades en Soacha tras el asesinato del taxista?

Según las declaraciones oficiales y las fuentes recogidas, la Policía ha desplegado investigaciones en el lugar, revisando imágenes de cámaras de seguridad y solicitando colaboración ciudadana para identificar a los responsables. Asimismo, el alcalde de Soacha ha convocado una mesa con el gremio transportador para establecer medidas preventivas y reforzar la seguridad en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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