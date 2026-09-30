Por: El Espectador

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El avance del centro penitenciario ERON Renacer en Sabanas de San Ángel, Magdalena, ha captado la atención pública en los últimos días. Bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el proyecto, considerado una de las grandes apuestas para ampliar la capacidad carcelaria nacional, muestra un progreso del 88 %, según confirmó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). El complejo cuenta con cerca de 60.000 metros cuadrados de construcción y se asienta en un terreno de 22 hectáreas, lo que representa una infraestructura significativa destinada a ofrecer 1.947 nuevos cupos para el sistema penitenciario colombiano, tal como indicó la Uspec. La inversión total supera los COP 291.000 millones, y la directora general de la Uspec, Isadora Fernández Posada, lidera las gestiones para culminar la obra, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre otras entidades.

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El desarrollo de ERON Renacer ha sido accidentado desde su concepción. Nació en 2019, cuando Iván Duque Márquez era presidente, y en noviembre de ese año la Uspec abrió la licitación con el objetivo de contrarrestar el hacinamiento penitenciario en la región Caribe. Inicialmente, El Espectador reportó que la construcción aspiraba a abrir 1.500 cupos con tres pabellones para hombres y uno para mujeres, estimando su finalización en 32 meses y un costo de COP 186.000 millones. Sin embargo, retrasos tecnológicos, operativos y logísticos desaceleraron el proceso. En febrero de 2022, el avance era de apenas el 34 %, aunque ya se habían comprometido más de COP 291.000 millones, lo que evidenció tanto demoras como incrementos financieros.

Los factores que incidieron en estos retrasos abarcan desde trámites ambientales hasta la pandemia de covid 19, que detuvo obras por las restricciones impuestas. Además, José Esteban Muñoz Rodríguez, representante legal de Consorcio Fundación 2020 —la firma encargada—, explicó a El Tiempo que la obtención de permisos y la consulta con comunidades indígenas tomaron tiempo considerable, y con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, los recursos disponibles para las obras penitenciarias se vieron restringidos. Un nuevo golpe fue la suspensión temporal decidida por la Uspec en 2023, tras ataques del Clan del Golfo al personal, lo que dejó el proyecto congelado durante 14 meses.

Gracias al reciente impulso del gobierno de De la Espriella, la obra retomó su marcha, con la expectativa de inauguración en 2027. María Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, celebró el compromiso y el respaldo financiero definitivo, destacando la larga espera de la comunidad. Así, el megacentro penitenciario ERON Renacer se perfila como una de las infraestructuras clave para enfrentar el déficit carcelario en el Caribe colombiano.

¿Cuál es el estado actual de la megacárcel ERON Renacer en Magdalena?

El centro penitenciario ERON Renacer avanza con un 88 % de obra en Sabanas de San Ángel, Magdalena, según datos recientes aportados por la Uspec. La infraestructura, con 60.000 metros cuadrados y una inversión superior a COP 291.000 millones, tiene prevista su entrega para 2027, tras varios años de retrasos originados principalmente por problemas logísticos, falta de desembolsos y problemas de seguridad.

¿Por qué hubo retrasos y aumento de costos en la construcción del centro penitenciario ERON Renacer?

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo y la Uspec, los retrasos y el incremento en los costos de la megacárcel se deben a complicaciones para obtener permisos ambientales, requerimientos de consulta previa con comunidades indígenas, la pandemia de covid 19, reducción de recursos durante el cambio de gobierno y ataques del Clan del Golfo. Todas estas circunstancias llevaron a suspensiones y a tres adiciones contractuales, lo que disparó el costo final del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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