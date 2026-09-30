Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un grupo destacado de académicos, intelectuales, economistas y exministros colombianos se reunió en el hotel Faranda de Bogotá el miércoles 30 de septiembre para sentar las bases de un nuevo tanque de pensamiento de corriente socialdemócrata. Entre los asistentes a este encuentro estuvieron presentes figuras reconocidas como Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Luis Eduardo Garzón y Diego Guevara, todos ellos exministros nacionales. También participaron el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González, la excandidata vicepresidencial Edna Bonilla y los académicos Rodrigo Uprimny, Germán Umaña y Helena Uran, de acuerdo con lo informado en el reporte original.

Sigue a PULZO en Discover

En esta sesión, se concretó que el lanzamiento oficial de la iniciativa será en noviembre, acompañado de un evento internacional que abordará temas cruciales como los enfoques de política pública frente a los retos de la inteligencia artificial y la crisis climática. Según lo discutido, la plataforma espera próximamente unir a diferentes sectores del partido Alianza Verde, el Partido Liberal y la agrupación En Marcha, además de sumar figuras políticas relevantes como Ariel Ávila, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exministro Antonio Sanguino.

La noticia del primer encuentro fue difundida por el exministro Juan Fernando Cristo a través de sus redes sociales, donde recalcó la participación de diversos sectores: "Hoy arrancamos los encuentros para lo que será una plataforma socialdemócrata en Colombia. Liberales, verdes, progresistas, exministros, intelectuales, columnistas y académicos nos encontramos para proyectar una plataforma que contribuya a transformar el país".

Los lineamientos de esta propuesta se encuentran en el documento Una propuesta de centro–izquierda para Colombia, elaborado por los economistas Daniel Castellanos y Mauricio Cabrera. De acuerdo con lo consignado, esta versión preliminar de 126 páginas define la socialdemocracia como el equilibrio entre libertad e igualdad, así como entre los instrumentos de Estado, mercado y comunidad. Plantea la idea de un “centro no tibio” y sugiere un cambio social “ordenado, de evolución, no de revolución”, que incorpore de la izquierda la equidad y democracia incluyente, y de la derecha la seguridad y la capacidad de generación de riqueza.

El texto de referencia incluye una parte teórica fundamentada en los ejemplos de países nórdicos y experiencias de posguerra, e identifica cinco problemáticas centrales para Colombia: individualismo, violencia, pobreza y desigualdad, debilidad estatal con fenómenos como la corrupción, y deterioro ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial del tanque de pensamiento socialdemócrata en Colombia?

De acuerdo con los organizadores y asistentes al encuentro en Bogotá, el lanzamiento oficial de este tanque de pensamiento socialdemócrata está previsto para noviembre, acompañado de un evento de carácter internacional en el que se tratarán políticas públicas sobre inteligencia artificial y crisis climática.

¿Qué principios define el documento ‘Una propuesta de centro–izquierda para Colombia’?

El documento citado, realizado por los economistas Daniel Castellanos y Mauricio Cabrera, define la socialdemocracia como un equilibrio entre libertad e igualdad, y entre la coordinación del Estado, el mercado y la comunidad. También plantea un cambio ordenado, inspirado por valores de equidad y democracia incluyente, además de incorporar la seguridad y la generación de riqueza, identificando problemas como individualismo, violencia y deterioro ambiental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.