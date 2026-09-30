Una emergencia en una mina de oro del sector de Písares, en la zona alta del río Saija, terminó en tragedia luego del colapso de un socavón que dejó cuatro trabajadores muertos y seis con vida. Los mineros quedaron atrapados mientras trabajaban en Timbiquí, Cauca.

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Los seis sobrevivientes consiguieron salir del socavón y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. A partir de ese momento, la Alcaldía de Timbiquí y los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en recuperar los cuerpos atrapados, con maquinaria pesada para remover tierra y lodo.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Dayron Yesid García y su hermano Estiven García; Ever Valencia, reconocido minero y líder social, y Jhon Jairo Valencia. Todos eran oriundos.

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#Cauca | Población de la costa pacífica caucana reportó la muerte de tres mineros tras el derrumbe de una mina de oro en el sector de Pisares, sobre el río Saija, en jurisdicción del municipio de Timbiquí, Cauca. Los cuerpos fueron recuperados por habitantes de la zona después de… pic.twitter.com/N1yjtLXNuv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2026

Uno de los puntos que vuelve a causar preocupación es que el sitio donde trabajaban los mineros no contaba con título legal para la explotación de oro. La situación recuerda advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de la minería.

Al respecto, la entidad emitió una advertencia: “Se evidenció la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado y sus aguas profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas para el proceso de separación y recolección del oro”.

Además, la Defensoría había advertido que era “inminente” el riesgo para los barequeros, entre ellos mujeres cabeza de familia y menores de edad, ante posibles derrumbes.

Las alertas sobre la minería en Timbiquí vienen de años atrás. En 2010 se había advertido sobre la presencia de mineros foráneos y los cambios en el territorio. Ahora, cuatro familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

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