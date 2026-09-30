Por: El Espectador

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El camino que ha seguido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida tras la firma del Acuerdo Final de Paz, ha estado marcado por la complejidad y diversidad normativa. Uno de los aspectos más discutidos de este sistema es la existencia de dos tipos de decisiones que, si bien son muy parecidas en estructura y efectos, tienen nombres y destinatarios diferentes: las “sentencias”, adoptadas por las Secciones del Tribunal para la Paz, y las “resoluciones”, expedidas por las Salas de Justicia, según se detalla en el análisis provisto por el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

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Este entramado jurídico divide al sistema transicional en dos rutas principales. La primera consiste en la vía sancionatoria, dirigida a los máximos responsables de delitos graves y que culmina en sentencias. A la fecha, existen cuatro sentencias dictadas por dos secciones diferentes de la JEP contra 21 individuos: 19 comparecientes (siete antiguos miembros de las Farc-EP y 12 integrantes de la fuerza pública, que aceptaron su responsabilidad), y dos militares juzgados a través de un proceso adversarial.

La segunda ruta es la no sancionatoria, gestionada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, destinada a quienes no son considerados determinantes en los hechos, lo que corresponde a casi el 96 % de los cerca de 9.000 comparecientes ante la JEP. De acuerdo con la información, esta sala ha definido la situación jurídica definitiva de 1.070 personas a través de 45 decisiones renunciando a la persecución penal y otros mecanismos, siendo la gran mayoría de estos soldados y mandos medios del Ejército Nacional, los cuales han encontrado oportunidades para contribuir con verdad y avanzar en procesos de resocialización.

Pese a las diferencias nominales entre sentencias y resoluciones, ambas culminan resolviendo la situación jurídica de fondo de los comparecientes, con calificación de hechos propia e imposición de regímenes de condicionalidad. Según la Sección de Apelación de la JEP, estas resoluciones funcionan como verdaderas sentencias, con consecuencias como el tránsito a cosa juzgada, eliminación de antecedentes penales y extinción de sanciones administrativas o fiscales relacionadas. Aunque la ley y el Acuerdo de Paz hicieron la distinción, en la práctica esto significa que la JEP ha dictado 49 sentencias, cubriendo alrededor de 1.100 personas. El principal trabajo ha recaído en la Sala de Definición, la cual ha depurado miles de casos y continúa promoviendo la reconciliación pese a los debates sobre sus denominaciones y procedimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sentencias y resoluciones ha emitido la JEP hasta ahora?

De acuerdo con la información presentada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado oficialmente cuatro sentencias sancionatorias contra 21 individuos; sin embargo, contando las resoluciones de renuncia a la persecución penal que cumplen funciones equivalentes, la cifra se eleva a un total de 49 sentencias y unas 1.100 personas juzgadas mediante ambos mecanismos.

¿Cuál es la diferencia entre sentencias y resoluciones en la JEP?

La principal diferencia radica en el destinatario y el nombre formal: las sentencias sancionan a los máximos responsables y son emitidas por el Tribunal para la Paz, mientras que las resoluciones las dicta la Sala de Justicia para quienes no fueron determinantes en los delitos. Sin embargo, ambas resuelven la situación jurídica de los comparecientes, tienen efectos jurídicos similares y están revestidas de la misma fuerza legal según la interpretación de la Sección de Apelación de la JEP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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