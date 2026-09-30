Una emergencia en una mina de extracción de oro terminó con la muerte de tres mineros en una zona rural de Timbiquí, Cauca. El hecho ocurrió en el sector de Pisares, sobre el río Saija, en la costa pacífica del departamento.

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Según informó Caracol Radio, los trabajadores se encontraban en labores de minería artesanal cuando se produjo un desprendimiento de tierra que los dejó atrapados. La comunidad del sector emprendió la búsqueda y, después de varias horas, logró recuperar los cuerpos de las víctimas.

Habitantes de la zona explicaron que los mineros trabajaban bajo la modalidad de elevador. Arvey Núñez, residente del territorio, relató que el terreno estaba blando y que una cantidad de lodo y tierra terminó cayendo sobre quienes se encontraban en el lugar.

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#Cauca | Población de la costa pacífica caucana reportó la muerte de tres mineros tras el derrumbe de una mina de oro en el sector de Pisares, sobre el río Saija, en jurisdicción del municipio de Timbiquí, Cauca. Los cuerpos fueron recuperados por habitantes de la zona después de… pic.twitter.com/N1yjtLXNuv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 1, 2026

Hipótesis sobre derrumbe en mina de oro en Timbiquí (Cauca)

Una de las hipótesis preliminares sobre el derrumbe apunta a las condiciones del terreno, que podrían haberse visto afectadas por las lluvias registradas durante los últimos días. Esta explicación todavía debe ser establecida por las autoridades.

Los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal para los procedimientos de inspección e identificación. Al cierre del reporte de Caracol Radio, no se conocía un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las circunstancias de la emergencia.

La tragedia ocurrió en una zona de difícil acceso del Pacífico caucano, donde la minería artesanal hace parte de las actividades desarrolladas por las comunidades. La recuperación de los fallecidos fue adelantada por habitantes del sector ante las dificultades para llegar hasta el sitio de la emergencia.

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