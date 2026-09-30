El homicidio de Jhon Jairo Torres Torres, reconocido exmandatario local popularmente conocido como ‘Jhon Calzones’, continúa generando profunda conmoción en el departamento de Casanare y a nivel nacional. A medida que avanzan las pesquisas por el ataque armado perpetrado este martes en su finca La Selvita, ubicada en la zona rural de Yopal, los investigadores judiciales han comenzado a encadenar piezas logísticas, antecedentes criminales y un estremecedor documento audiovisual que se ha viralizado en las últimas horas en plataformas digitales.

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En medio del dolor por su partida, un archivo en video grabado antes de su muerte ha cobrado enorme relevancia pública y probatoria. En la grabación, Torres reflexiona abiertamente sobre los riesgos contra su vida y señala de forma directa que, si algo llegara a sucederle, los responsables tendrían nombres y apellidos específicos. En el material difundido, el exalcalde expresa de manera tajante: “Y si yo muero, lo digo públicamente, y ya eso queda en todas las redes y en todo. Si yo muero, ¿a mí quién me mató? Pues Marco Tulio, o Negro Pérez, o Mariño, o Celemin”. El exmandatario cierra su intervención con un llamado directo a la mesura: “La invitación al departamento de Casanare: no más guerra. Dejemos, señores, quietos”. Este testimonio audiovisual es analizado minuciosamente por los peritos para evaluar si respondía a amenazas reales previas.

Los nombres que frecuentemente señala en sus declaraciones, enfrentamientos o denuncias públicas corresponden a los siguientes actores políticos de la región:

Marco Tulio: hace referencia a Marco Tulio Ruíz, exgobernador de Casanare y figura influyente en la política departamental.

Celemín: se refiere a Willman Enrique Celemín (Wilman Celemín), quien también se desempeñó como alcalde de Yopal.

Negro Pérez: corresponde a José Rodolfo ‘El Negro’ Pérez, excongresista y un conocido líder político regional vinculado históricamente a la dinámica de poder en Casanare.

Mariño: alude a Nelson Mariño (Nelson Ricardo Mariño Velandia), exgobernador de Casanare y exalcalde.

Los primeros hallazgos de la investigación apuntan a que los movimientos del exmandatario habrían sido vigilados durante al menos ocho días previos al atentado. La alta exposición de Torres en redes sociales —donde solía realizar transmisiones en vivo desde su predio La Selvita para promocionar productos cárnicos, gestionar ofertas laborales y exponer su rutina diaria— habría facilitado el trabajo de los sicarios para estudiar sus horarios y determinar el momento exacto para actuar.

La mañana del trágico suceso, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el predio. Uno de ellos simuló estar interesado en comprar carne antes de desenfundar un revólver y propinarle tres impactos de bala en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Aunque fue remitido de urgencia a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La rápida reacción de la fuerza pública permitió la aprehensión de uno de los presuntos partícipes: un adolescente de 17 años oriundo de Armenia, Quindío. Las indagaciones buscan establecer si el menor fue trasladado específicamente desde el Eje Cafetero y si mantiene vínculos con la estructura criminal ‘la Cordillera’.

Asimismo, el segundo implicado estaría vinculado al homicidio del propietario de la motocicleta utilizada en el ataque, Bernabé Jiménez, asesinado el 28 de septiembre en Paz de Ariporo en un aparente hurto de vehículo. Paralelamente, los investigadores manejan como hipótesis principal que la orden letal habría sido emitida desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), por lo que un teléfono celular incautado será sometido a extracción forense. Las autoridades también revisan sus recientes actividades políticas en comisiones electorales y sus antiguos negocios de tierras, cerrando el cerco sobre los determinadores de este crimen que enluta a la región.

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