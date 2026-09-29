El asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’ y exalcalde de Yopal, dejó como principal señalado a un adolescente de 17 años, quien fue aprehendido poco después del ataque ocurrido este martes en zona rural de la capital de Casanare.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Aparece video del momento exacto en el que asesinaron a tiros a Jhon ‘Calzones’ en su finca)

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el menor, oriundo de Armenia, Quindío, habría llegado hasta el lugar acompañado de otro hombre en una motocicleta. La investigación apunta a que ambos se movilizaban en el vehículo que terminó siendo recuperado por las autoridades tras el crimen.

¿Qué hizo el presunto sicario que asesinó a Jhon ‘Calzones’?

Según el diario, uno de los dos ocupantes descendió de la motocicleta con el argumento de que iba a comprar carne. Sin embargo, segundos después habría sacado un revólver y disparado contra Torres.

Lee También

El exmandatario recibió tres impactos de bala, en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Tras el ataque fue llevado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas, según informó el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz.

Después de los disparos comenzó la reacción de las autoridades. En medio del operativo fue aprehendido el adolescente de 17 años, mientras que el otro hombre que habría participado en el atentado logró escapar. La búsqueda del segundo sospechoso continúa.

El Tiempo conoció que la motocicleta utilizada en el ataque también está bajo investigación, pues el vehículo habría sido robado apenas un día antes del homicidio. La moto figuraba a nombre de Bernabé Jiménez, un hombre residente en Paz de Ariporo que fue asesinado el 28 de septiembre.

(Lea también: Hay un segundo crimen en el caso de John ‘Calzones’ que revela planeación del acto sicarial)

Las primeras verificaciones apuntan a que Jiménez habría muerto en hechos relacionados con el hurto de la motocicleta. Por eso, la Sijín de Casanare ahora cruza la información de ese homicidio con el robo del vehículo y el asesinato de Jhon ‘Calzones’, con el fin de establecer si los hechos estuvieron conectados.

A esto se suma otra línea de investigación. El medio de comunicación señaló que las autoridades buscan determinar si el atentado habría sido ordenado por un hombre recluido en la cárcel de Cómbita. Una de las hipótesis apunta a posibles disputas por bienes que habrían pertenecido a personas relacionadas con el narcotráfico.

Además, los investigadores revisan información sobre negocios de tierras y venta de lotes vinculados, según las fuentes consultadas por el periódico, con proyectos de urbanismo ilegal en los que Torres habría tenido participación.

También están bajo revisión los movimientos recientes del exalcalde en escenarios políticos. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil del asesinato ni sobre quién habría dado la orden.

Mientras el adolescente permanece a disposición de las autoridades competentes, los investigadores buscan al segundo hombre que habría participado en el ataque y avanzan en las pesquisas para establecer quién estuvo detrás del crimen.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)