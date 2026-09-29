El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, sufrió un atentado armado en el que perdió la vida. Recientemente, dieron a conocer un video del momento exacto en el que unos sicarios le dispararon y huyeron del lugar.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Hay un segundo crimen en el caso de John ‘Calzones’ que revela planeación del acto sicarial)

El crimen contra el apodado Jhon ‘Calzones’ ocurrió durante la mañana de este martes 29 de septiembre en zona rural de la capital de Casanare. Imágenes reveladas por Caracol Radio mostró cuando unos sicarios, entre los que había un menor, llegaron en moto.

Uno de los criminales se bajó del vehículo y desde la entrada a la propiedad abrió fuego contra Torres. El pistolero accionó su arma en seis ocasiones y cuatro de los disparos impactaron contra el exmandatario municipal.

Lee También

#ATENCIÓN| Este es el momento en que dos personas, una de ellas menor de edad, llegan en moto hasta la finca de Jhon Jairo Torres, ‘Jhon Calzones’, y disparan contra el exalcalde de Yopal. Torres murió horas después, tras ser trasladado a un hospital. Vía @josedavid88_ pic.twitter.com/MoADfzUtup — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

Los criminales a sueldo huyeron inmediatamente del lugar, mientras testigos quedaron aterrados por lo que presenciaron. ‘Calzones’ fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, pero falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas.

Al parecer, el menor implicado en el crimen fue capturado luego de que la moto en la que huía con su cómplice presentó una falla mecánica. Las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero del prófugo.

Jhon ‘Calzones’ quedó en el ojo de la opinión pública por varios negocios ilícitos de los que acusaron, como apropiarse de tierras para venderlas ilegalmente a desfavorecidos; también fue señalado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su nombre tomó relevancia porque en 2015 ganó las elecciones para la Alcaldía de Yopal cuando estaba en la cárcel.

Su apodo se originó porque antes de dar el salto a la política se dedicaba a la venta de ropa interior femenina.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)