El Gobierno Nacional entregó una de las primeras viviendas destinadas a familias afectadas por el reciente sismo en Cali. El inmueble fue recibido por una madre y su hija, luego de una gestión que comenzó semanas atrás con la petición que una menor de edad hizo directamente al presidente Abelardo de la Espriella.

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La solicitud ocurrió el pasado 28 de agosto, durante una jornada liderada por el Gobierno en la capital del Valle del Cauca para presentar iniciativas de soluciones habitacionales con apoyo del sector empresarial e inmobiliario. En ese encuentro, la niña expuso ante el mandatario la situación que atravesaba su familia.

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De acuerdo con el comunicado, De la Espriella se comprometió en ese momento a buscar una solución para el hogar y ordenó la articulación necesaria entre las entidades involucradas. El compromiso se concretó durante su regreso a Cali, cuando entregó personalmente las llaves de la vivienda a la familia.

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“Ese día, mirándola a los ojos, empeñé mi palabra y le dije que sí. Porque el amor de un hijo por su madre conmueve el alma, pero también nos obliga a actuar”, señaló el presidente, según el comunicado de prensa.

La entrega contó con el respaldo del sector privado y la coordinación entre diferentes instituciones. El Gobierno señaló que continuará trabajando con empresas y autoridades locales para impulsar proyectos de vivienda y otras iniciativas orientadas a atender a las familias afectadas por la emergencia y mejorar sus condiciones de vida.

La mirada y la voz de un niño tienen una fuerza sagrada que ningún gobernante con corazón puede ignorar. El pasado 28 de agosto estuve en Cali anunciando la donación de apartamentos, gracias al respaldo patriótico de nuestro sector inmobiliario y empresarial. En medio del… pic.twitter.com/6Y4XRyLJKb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.