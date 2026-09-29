El panorama de la infraestructura carcelaria en el país registra un movimiento crucial. La nueva cárcel ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, se consolidó como una de las prioridades absolutas para el gobierno liderado por Abelardo De La Espriella en términos de seguridad nacional. Con el fin de verificar de primera mano el estado de los trabajos, una alta comitiva interinstitucional del Ejecutivo realizó una visita técnica a la zona, constatando que el proyecto se encuentra actualmente en un 86 % de ejecución física y un 75 % en el componente financiero.

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La comitiva de alto nivel estuvo impulsada por la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández Posada; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados; y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney. Tras la inspección, las entidades emitirán reportes directos al Ejecutivo, que mantiene la firme directriz de culminar la edificación en lo que resta del año para integrarla de lleno en su nueva estrategia de seguridad.

Según conoció este medio, la orden presidencial apunta a destrabar todos los pormenores contractuales y jurídicos con las autoridades locales y regionales. Desde la Uspec recalcaron que “este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario”.

El centro de reclusión, bautizado bajo el nombre de Renacer, arrastra una larga historia de retrasos, pues lleva pendiente en el Magdalena por más de seis años. El proyecto original era considerablemente más ambicioso: en abril de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, estimaba que la megacárcel albergaría a unos 3.500 reclusos, proyectándose como la de mayor capacidad en toda la región Caribe. No obstante, con el paso de los años, las cifras oficiales se ajustaron hasta los 1.974 cupos que se mantienen en la actualidad.

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Además del avance en los bloques y zonas de reclusión, uno de los grandes dolores de cabeza evaluados en la reciente jornada fue la vía de acceso al establecimiento, especialmente el trayecto comprendido entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa. Ante este obstáculo logístico, la Gobernación del Magdalena ya puso en marcha los estudios preliminares para determinar las alternativas técnicas de mejoramiento. «Estos estudios permitirán avanzar hacia la definición de las intervenciones necesarias y fortalecer la articulación con el Ministerio de Transporte, Invías, el municipio y las demás entidades competentes, para establecer responsabilidades, recursos y tiempos», indicó la administración departamental.

El camino de esta obra no ha estado exento de tropiezos institucionales. El proyecto permaneció suspendido entre diciembre de 2022 y 2023 por graves problemas de orden público y fallas en las carreteras. En ese mismo periodo, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia lanzó una alerta roja por la posible pérdida de recursos debido a deficiencias en los estudios de la red eléctrica externa. El organismo advirtió que las paradas prolongadas generaban “una alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados… por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra”.

La presión jurídica también ha jugado un papel determinante en el devenir del proyecto. En 2026, la Corte Constitucional emitió un auto implementando un control estricto —mensual en fase de obra y trimestral en operación— para combatir los retrasos administrativos y proteger la dignidad humana de los futuros reclusos. Gracias a estas órdenes judiciales, se desbloquearon recursos fundamentales que hoy permiten al nuevo gobierno empujar con fuerza la finalización de una obra clave para oxigenar el sistema penitenciario en el Caribe colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.