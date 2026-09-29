Por: EL PILON SA

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El Tribunal Superior de Valledupar ratificó, en segunda instancia, la decisión dada el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la cual negó imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como ‘Churo’ Díaz. De acuerdo con lo indicado por la autoridad judicial, este fallo significa que el artista podrá continuar en libertad mientras sigue vinculado al proceso penal, en tanto avanzan las etapas judiciales.

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Este pronunciamiento responde tanto a la apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación como a la representación de víctimas, pues ambas partes solicitaron que sí se ordenara la privación de libertad. Sin embargo, la decisión fue confirmar la negativa inicial del juez de primera instancia. Tal medida, según lo comunicado en la propia audiencia, no equivale a un fallo definitivo sobre la responsabilidad penal del artista, sino que únicamente resuelve el tema provisional de su libertad mientras la investigación continúa.

La Fiscalía formuló cargos contra Díaz Lafaurie por delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, además de actos sexuales abusivos. Estos cargos reflejan la hipótesis de la Fiscalía en este momento del proceso y, como resalta la información oficial, no implican una sentencia condenatoria ni determinan responsabilidad penal por parte del procesado. La solicitud de medida de aseguramiento fue discutida después de que se presentaran los cargos y, tras el fallo inicial, se permitió la apelación, que tampoco prosperó para la Fiscalía ni para los representantes de víctimas.

En la parte resolutiva, el Tribunal dejó claro que esta decisión es definitiva, pues no admite ningún recurso adicional. El trámite formal de notificación se realizó en estrados y, con el fallo en firme, se ordenó el traslado de las diligencias al Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Valledupar para los trámites administrativos necesarios. En adelante, la asignación del juez de conocimiento permitirá que el caso continúe su curso judicial, pendiente de mayor desarrollo y sin medida restrictiva de libertad para el acusado, al menos por ahora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tribunal Superior de Valledupar negó la medida de aseguramiento para ‘Churo’ Díaz?

El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la negativa a imponer una medida privativa de la libertad al cantante ‘Churo’ Díaz porque consideró, al igual que el juzgado de primera instancia, que no se daban los requisitos legales para restringir su libertad mientras avanza el proceso. La decisión solo aborda la situación provisional del acusado y no un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal definitiva en los hechos investigados, de acuerdo con lo anunciado en estrados.

¿Cuáles son los delitos que investiga la Fiscalía en el caso de ‘Churo’ Díaz?

La Fiscalía General de la Nación investiga a Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como ‘Churo’ Díaz, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, y acto sexual abusivo. Estos delitos corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y hacen parte de la imputación formal en el proceso, pero no equivalen a una culpabilidad declarada por las autoridades judiciales hasta el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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