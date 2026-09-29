Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella se encuentra en la fase final de la construcción del ERON Renacer de Sabanas de San Ángel, una megacárcel ubicada en Magdalena. Este ambicioso proyecto penitenciario, que dispondrá de 1.974 cupos para internos, registra actualmente un 86 % de avance en su infraestructura, de acuerdo con información oficial de la Gobernación del Magdalena. Esto significa que falta aproximadamente un 14 % para finalizar las obras físicas. Por su parte, el avance financiero del complejo está en el 75 %, lo que refleja la etapa avanzada del proceso, aunque también deja en evidencia los pendientes que deben superar antes de su funcionamiento.

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Para verificar el avance del ERON –nombre que corresponde a establecimiento de reclusión de orden nacional–, funcionarios del Gobierno Nacional, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), así como órganos de control y autoridades departamentales, realizaron recientemente una visita técnica. Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron las instalaciones y detectaron los puntos que todavía necesitan ser resueltos previo a la apertura oficial del penal.

La historia del ERON Sabanas de San Ángel no inicia con el actual gobierno. El proyecto fue concebido en administraciones anteriores y forma parte de las obras previstas en el documento CONPES 4082 de 2022, el cual establecía desde el comienzo la meta de los 1.974 cupos. La construcción de la prisión dio inicio en el año 2020, aunque ha enfrentado retrasos importantes en comparación con el cronograma inicial. Sumado a esto, la Corte Constitucional de Colombia ha resaltado la trascendencia de este centro carcelario dentro del plan nacional de ampliación de la infraestructura penitenciaria, debido a la significativa cantidad de espacios que agregará al sistema.

En este momento, el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales concentran sus esfuerzos en culminar los aspectos pendientes que permitan la pronta puesta en funcionamiento del establecimiento. El seguimiento estrecho y la prioridad asignada por las autoridades buscan responder a la urgente necesidad de ampliación en el sistema carcelario colombiano, necesidad que este ERON podría ayudar a mitigar de acuerdo con las cifras expuestas.

¿Cuántos cupos tendrá la nueva cárcel ERON Renacer de Sabanas de San Ángel?

De acuerdo con la información reportada por la Gobernación del Magdalena y los documentos oficiales citados, la megacárcel ERON Renacer de Sabanas de San Ángel tendrá una capacidad para 1.974 internos una vez concluida su construcción.

¿Qué significan las siglas USPEC e INPEC que participaron en la inspección del ERON?

USPEC corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, encargada de la gestión de infraestructuras carcelarias, mientras que INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, responsable de la administración de los establecimientos de reclusión en Colombia. Ambas entidades participaron en la revisión y supervisión del avance del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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