El asesinato de John Jairo Torres Torres, conocido como ‘John Calzones’, dejó una pista que ahora concentra la atención de los investigadores: la motocicleta utilizada por los presuntos sicarios habría sido robada luego del homicidio de su propietario, ocurrido apenas un día antes.

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Torres fue atacado en la mañana de este martes en una zona rural de Yopal, Casanare. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, hasta el lugar llegaron dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos descendió con el argumento de que iba a comprar carne y, segundos después, sacó un revólver y disparó contra el exalcalde.

El ataque le causó tres heridas en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, posteriormente se confirmó su muerte.

En medio de las labores posteriores al atentado, las autoridades recuperaron la motocicleta que, presuntamente, utilizaron los responsables del ataque.

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El dato que llamó la atención de los investigadores es que el vehículo aparece registrado a nombre de Bernabé Jiménez, residente de Paz de Ariporo, quien fue asesinado el 28 de septiembre, es decir, apenas un día antes del homicidio de ‘John Calzones’.

De acuerdo con la información preliminar citada por El Tiempo, el crimen de Jiménez estaría relacionado con el hurto de la motocicleta.

Ese detalle abrió una nueva línea de investigación para la Sijín de Casanare, pues ahora las autoridades buscan establecer qué ocurrió entre el homicidio de Jiménez, el robo de la moto y el posterior ataque contra Torres, que parecieran haber sido ejecutadas por la misma operación criminal.

Un adolescente fue aprehendido por el crimen

Por el atentado contra Torres fue aprehendido un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío, quien es señalado como presunto responsable del ataque.

Según la información conocida por El Tiempo, el menor habría llegado a la zona acompañado por otro hombre. Mientras uno de los ocupantes habría bajado de la moto para acercarse al lugar con el supuesto propósito de comprar carne, segundos después habría sacado un arma y disparado.

Durante la reacción de las autoridades, el adolescente fue aprehendido, mientras que el segundo hombre logró escapar y es buscado por los investigadores.

La captura del menor permitió avanzar en las primeras pesquisas, pero todavía falta establecer quién habría ordenado el ataque y cuál habría sido el motivo.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un hombre recluido en la cárcel de Cómbita. También se revisan posibles disputas relacionadas con bienes que habrían pertenecido a personas vinculadas con el narcotráfico, así como negocios de tierras y venta de lotes asociados con proyectos de urbanismo ilegal.

Además, las autoridades revisan los movimientos recientes de Torres en escenarios políticos. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil del asesinato.

Mientras avanzan esas investigaciones, el homicidio de Bernabé Jiménez adquiere especial importancia para esclarecer cómo llegó la motocicleta hasta las manos de los presuntos sicarios y si su asesinato fue el primer episodio de una cadena criminal que terminó con la muerte de ‘John Calzones’.

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