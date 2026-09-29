El esquema de seguridad de Juliana Guerrero, una de las jóvenes que estuvo en el círculo cercano del gobierno de Gustavo Petro y que terminó involucrada en el escándalo por sus títulos universitarios, le costó al Estado $739 millones durante el periodo en que estuvo vigente.

Sigue a PULZO en Discover

La cifra fue revelada este martes 29 de septiembre por Didier Fabián Blanco Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), durante una sesión del Congreso en la que se discutieron asuntos relacionados con los esquemas de seguridad de la entidad.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026”, señaló Blanco durante su intervención.

La cifra corresponde al periodo comprendido entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, es decir, alrededor de un año y medio de protección estatal.

Lee También

🔴 $739 millones costo entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 el esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Así lo informó el director de la UNP, Didier Blanco. pic.twitter.com/eC6SK38PhT — Focus Noticias (@focusnoticia) September 29, 2026

¿Qué pasó con el esquema de Juliana Guerrero?

La protección de Guerrero había sido asignada durante la administración anterior de la UNP. En marzo de 2025, la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, solicitó que la joven fuera incluida en el programa de prevención y protección de la entidad.

El esquema terminó en medio de las controversias que rodearon a Guerrero. A finales de agosto de 2026, la UNP ordenó retirar las medidas de protección que tenía la joven, decisión que podía ser apelada por ella.

Además, la Procuraduría abrió una indagación relacionada con la asignación y permanencia de este esquema. El organismo pidió a la UNP y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) entregar los estudios y actas que sustentaron la decisión de proteger a Guerrero.

Guerrero quedó en el centro de una investigación después de que se conociera que los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que aparecían en su hoja de vida no correspondían a estudios que hubiera cursado en la Fundación Universitaria San José.

En septiembre de 2026, la joven reconoció su participación en los hechos investigados dentro de un acuerdo con la Fiscalía. El caso está relacionado con los documentos que presentó para acreditar su formación académica durante el proceso que la llevó a ser considerada para el cargo de viceministra de las Juventudes.

El costo de su esquema de seguridad se conoce ahora, semanas después de que la UNP decidiera retirarle las medidas de protección y mientras la Procuraduría revisa cómo fueron asignadas.

UNP también reveló cuánto protege a otras personas

Durante la misma intervención, Blanco explicó que la UNP tiene alrededor de 12.000 personas protegidas, pero aclaró que esa cifra no significa que cada una tenga un vehículo blindado o un grupo de escoltas.

Según explicó, una medida de protección puede consistir, por ejemplo, en un chaleco blindado, un medio de comunicación, dos hombres de protección o un subsidio de transporte.

El funcionario también mencionó el esquema de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, quien cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Según Blanco, Londoño solicitó una extensión de las medidas, pero después del estudio correspondiente esa petición fue negada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.