Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jair Alfonso Robayo Moreno, quien ocupa el cargo de personero delegado de Vigilancia Administrativa y Gestión Pública en Ibagué, se pronunció luego de que circularan videos en los que aparece discutiendo con agentes de tránsito. Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Robayo indicó que estas grabaciones corresponden a hechos ocurridos meses atrás y cuestionó la forma en la que fueron divulgadas nuevamente al público. El funcionario, además, negó que durante uno de esos procedimientos se le hubiera practicado una prueba de alcoholemia o que su vehículo hubiera sido inmovilizado, como se insinuó en algunos comentarios en redes sociales. De acuerdo con Robayo, él se identificó mostrando su carné institucional y, tras este procedimiento, se alejó del lugar sin inconvenientes.

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El funcionario ofreció detalles sobre el alcance de sus funciones, explicando que como personero delegado tiene entre sus tareas vigilar los procedimientos que adelantan los servidores públicos del municipio. En este sentido, afirmó que su presencia durante los operativos obedece a la facultad de verificar actuaciones de funcionarios cuando percibe que hay situaciones que ameritan revisión adicional, siempre dentro de sus atribuciones legales.

Otro aspecto que abordó Robayo fue su posición frente a las excepciones establecidas en la norma de pico y placa. Defendió que, por su calidad de servidor público, puede movilizarse bajo circunstancias determinadas que la ley permite. Sin embargo, señaló que para establecer si realmente estaba cobijado por esa excepción en el momento específico, sería necesario analizar las condiciones puntuales y la normativa aplicable, sin dar mayor detalle sobre el contexto exacto de ese día.

En cuanto a la reciente publicación de los videos, el personero sostuvo que esto coincidió con la realización de actuaciones disciplinarias que él impulsaba en contra de otros servidores públicos. Robayo habló de una presunta persecución en su contra, refiriéndose también a investigaciones y denuncias que, en su perspectiva, buscarían afectar su trabajo. No obstante, aclaró que esta es su versión y no existe una determinación oficial que confirme la existencia de tal persecución.

Robayo recalcó que ha recibido amenazas y ataques de tipo personal, por lo cual ha solicitado y obtenido medidas de protección. También frente a denuncias sobre presunto acoso laboral, explicó que algunos casos fueron remitidos al Comité de Convivencia de la Alcaldía de Ibagué, al tiempo que defendió la legitimidad de las actuaciones disciplinarias emprendidas desde la Personería. Finalmente, sostuvo que seguirá adelante con las tareas de vigilancia e invitó a los ciudadanos a reportar irregularidades en procedimientos de tránsito, reiterando su compromiso con el cargo.

¿Jair Robayo fue sometido a prueba de alcoholemia o le inmovilizaron el vehículo en Ibagué?

Según el testimonio de Jair Robayo recogido por El Nuevo Día, el funcionario negó que durante los procedimientos con agentes de tránsito en Ibagué se le haya practicado una prueba de alcoholemia o que su automóvil hubiera sido inmovilizado. Afirmó que se identificó ante las autoridades y luego se retiró del lugar, aclarando que lo ocurrido se limita a lo evidenciado en los videos publicados.

¿Por qué Jair Robayo considera que hay una persecución en su contra?

Jair Robayo sostiene que la difusión reciente de los videos coincide con investigaciones y actuaciones disciplinarias lideradas por él contra otros servidores públicos. Según su declaración, esto ha dado pie a lo que considera una persecución dirigida a afectar su labor en la Personería. Sin embargo, aclara que esta percepción personal no implica una determinación oficial sobre el tema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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