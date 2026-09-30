Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hombre fue capturado en Melgar, Tolima, la noche del 29 de septiembre luego de que la Policía Nacional recibiera una alerta sobre un posible incendio en el sector conocido como Tanques Negros, barrio Juan de Dios. De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, la intervención de los uniformados respondió a un llamado ciudadano que advertía sobre la presencia de una persona que, al parecer, estaba encendiendo fuego en una zona boscosa.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente tuvo lugar hacia las 7:00 de la noche, momento en el que los uniformados se desplazaron hasta la avenida La Paz, guiados por el reporte de la comunidad local. Según el informe oficial, al llegar al lugar, la Policía encontró al hombre justo cuando supuestamente estaba iniciando focos de incendio, lo que facilitó su captura inmediata en flagrancia. El señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía 54 Seccional de Melgar bajo cargos del delito de incendio, y posteriormente presentado ante un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en el marco del proceso judicial que enfrenta.

La Policía Nacional resaltó que la oportuna alerta de la ciudadanía fue determinante para evitar que la quema provocara una emergencia de mayores proporciones. Esta actuación conjunta entre comunidad y autoridades permitió controlar una situación que, de extenderse, podría haber afectado considerablemente el entorno natural y la seguridad de los habitantes del sector.

Dadas las preocupaciones recurrentes por los riesgos que representan los incendios en zonas boscosas para los recursos naturales y el equilibrio ambiental, las autoridades reiteraron la importancia de que la población denuncie cualquier comportamiento sospechoso que pueda derivar en una emergencia. Para tal fin, la Policía recomendó utilizar la línea de emergencia 123, herramienta fundamental que asegura una intervención rápida para controlar incidentes como el ocurrido en Melgar.

Este caso ejemplifica cómo la corresponsabilidad entre ciudadanos y fuerzas públicas resulta clave para la protección de los bosques y los recursos naturales, especialmente en contextos donde una acción inmediata evita consecuencias potencialmente irreversibles.

¿Por qué es importante reportar incendios en zonas boscosas de Melgar?

Reportar incendios de manera oportuna en áreas boscosas de Melgar es fundamental porque permite que las autoridades actúen rápidamente y así se prevenga que las llamas se propaguen y causen daños mayores a los recursos naturales, al ambiente y a la seguridad de la comunidad, tal como lo señalaron la Policía y la Fiscalía en el caso reciente.

¿Cómo se debe alertar a las autoridades de un posible incendio en Melgar?

Según la Policía, la comunidad debe comunicarse a la línea de emergencia 123 para informar sobre cualquier señal de incendio o comportamiento sospechoso que implique riesgo de fuego en Melgar. Así se garantiza que las autoridades tengan la información necesaria para acudir de inmediato y contener cualquier posible emergencia ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.