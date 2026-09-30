Por: EL PILON SA

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Eoneider Camilo Aarón Fragozo, de 30 años, fue identificado como la persona que perdió la vida en un violento ataque a tiros ocurrido este martes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La información, recopilada por EL PILÓN, detalla que Aarón trabajó anteriormente como conductor de transporte interdepartamental, pero en la actualidad se dedicaba a la cobranza en la modalidad conocida como “pagadiario”, práctica común en la región donde los cobradores visitan a los deudores diariamente para recoger pagos parciales de préstamos.

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El ataque se registró a plena luz del día, en la Transversal 21 con Diagonal 18. Según el relato, Aarón fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, dispararon contra él y luego se dieron a la fuga, dejando a la víctima sin vida en el lugar. Frente a lo ocurrido, acudieron rápidamente agentes de la Sijín de la Policía Nacional (Seccional de Investigación Criminal) y peritos del CTI de la Fiscalía (Cuerpo Técnico de Investigación), quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y reunieron pruebas físicas esenciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Después de desarrollar los actos urgentes, las autoridades comunicaron que Aarón tenía antecedentes judiciales por tres delitos: hurto calificado, tráfico de migrantes y favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Estos registros penales añaden complejidad al caso y abren varias líneas de investigación, ya que las autoridades buscan determinar si estas actividades previas o su trabajo actual de “pagadiario” guardan relación con el homicidio.

Actualmente, la investigación está en marcha. Los equipos judiciales intentan identificar a los responsables del ataque, así como precisar las circunstancias que rodearon el crimen y los posibles móviles detrás del asesinato de Aarón. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan recopilando testimonios y pruebas que permitan esclarecer el caso y brindar respuestas a la comunidad de Valledupar, que se vio sacudida por este hecho violento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Eoneider Camilo Aarón Fragozo y a qué se dedicaba?

Eoneider Camilo Aarón Fragozo era un hombre de 30 años que había trabajado como conductor de transporte interdepartamental. En el momento de su muerte, según información de EL PILÓN, se dedicaba a la cobranza bajo la modalidad de “pagadiario”, una actividad en la que se cobran cuotas diarias a quienes han solicitado préstamos.

¿Qué significa tener antecedentes judiciales por hurto calificado, tráfico de migrantes y favorecimiento de contrabando de hidrocarburos?

Tener antecedentes judiciales por estos delitos indica que la persona ha tenido procesos previos ante la justicia por delitos como robo agravado (“hurto calificado”), participación en el movimiento ilegal de personas a través de fronteras (“tráfico de migrantes”) y apoyo a la entrada o salida ilegal de combustibles (“favorecimiento de contrabando de hidrocarburos”). Estas acusaciones pueden influir en la dirección de la investigación, pues podrían estar relacionadas con el motivo del crimen.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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