Por: Caracol TV

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La tensión política entre el Centro Democrático (CD) y Salvación Nacional quedó al descubierto tras la propuesta de fusionar ambas fuerzas de cara a las elecciones regionales de 2027. Todo comenzó con la sugerencia, proveniente de Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, de unir esfuerzos con otros partidos, lo que desencadenó una respuesta contundente y negativa del CD. En redes sociales, el Centro Democrático dejó claro su rechazo aduciendo que “no existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”. Con ello, no solo cerró la puerta a cualquier posible alianza, sino que además marcó distancia frente a sectores de la derecha representados por Gómez.

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El partido liderado por figuras como Honorio Enríquez, presidente del Senado, argumentó que su colectividad “se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente” provenientes de Salvación Nacional. Enríquez fue enfático al señalar que el Centro Democrático busca construir colectivamente soluciones e insinuó que el interés de otros sectores políticos responde a razones más personales que colectivas. No obstante, reconoció relaciones cordiales con otras figuras políticas, como Abelardo de la Espriella, diferenciando así la postura frente a Gómez de la que sostienen con otros dirigentes.

Entre tanto, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el CD y cercano al gobierno de De la Espriella, enfatizó que las alianzas políticas trascienden la figura única de un líder. Según Briceño, “uno no se une a Enrique Gómez; uno se une entre personas y entre ciudadanos porque los partidos van más allá de sus líderes. Yo creo que Salvación Nacional va mucho más allá de lo que piensa Enrique Gómez”.

La propuesta de fusión, dada a conocer en la revista Semana por el mismo Gómez, incluía a Defensores de la Patria, lo que fue rechazado tajantemente por el Centro Democrático, que ratificó ser “firme en sus convicciones y principios” y descartó acuerdos con quienes consideran divisivos.

Sin embargo, desde Salvación Nacional surgieron voces conciliadoras. El senador Germán Rodríguez pidió moderar el tono y enfatizó la hermandad entre partidos: “Todos creemos en la ‘patria milagro’. No es momento de agarrarnos entre nosotros. Hay que calmar las aguas”. A pesar de ello, Enrique Gómez decidió no responder más a la controversia y guardar silencio, al menos por ahora, sobre la relación entre los partidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Centro Democrático rechazó una fusión con Salvación Nacional para las elecciones de 2027?

El Centro Democrático rechazó la propuesta de fusión con Salvación Nacional porque considera que existen visiones sectarias en ese partido que dividen a los colombianos entre “buenos y malos”. De acuerdo con sus directivas, el CD busca construir acuerdos colectivos sin recurrir a retóricas divisivas. También señalaron estar cansados de descalificaciones y actitudes que consideran poco respetuosas por parte de sectores liderados por Enrique Gómez.

¿Qué significa que un partido sea ‘sectario’ en el contexto político colombiano?

En el contexto del conflicto entre el Centro Democrático y Salvación Nacional, señalar a un partido como ‘sectario’ implica que, según el CD, ese grupo adopta posiciones excluyentes y busca separar a la ciudadanía entre diferentes bandos irreconciliables. Esto sugiere actitudes poco abiertas al diálogo o al consenso, y fue uno de los motivos expuestos por el CD para rechazar posibles coaliciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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