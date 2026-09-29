Por: El Espectador

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La estrategia de seguridad denominada megatomas en Cundinamarca suma ya 32 jornadas intensivas. Esta iniciativa, liderada por el gobernador Jorge Emilio Rey, consiste en operativos sorpresa que se despliegan en municipios con mayor número de habitantes o en aquellos lugares donde, según las autoridades locales, se presentan dinámicas delictivas particulares. De acuerdo con la información entregada por la gobernación, estos operativos buscan llevar controles efectivos y aumentar la presencia institucional en diferentes calles, barrios y sectores comerciales del departamento.

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Durante la ejecución de las 32 megatomas, las autoridades han realizado diversas capturas, algunas mediante órdenes judiciales. Sin embargo, la Gobernación no especificó el número total de personas detenidas, ni detalló los delitos por los cuales eran buscadas. En materia de recuperación de bienes, se destaca la recuperación de 25 vehículos y siete bicicletas, elementos que habían sido reportados como perdidos o robados. Además, los operativos permitieron el decomiso de 170 armas blancas, las cuales pasaron a disposición de las entidades competentes para adelantar los procedimientos legales pertinentes.

Otro aspecto relevante fue la incautación de 4.700 botellas de licor que no cumplían con la normatividad vigente. Esta mercancía podía representar, además de una irregularidad comercial, un serio riesgo para la salud pública, dado que no se conocieron detalles sobre su fabricación ni su distribución. No obstante, la Gobernación no especificó el tipo de licor ni los establecimientos en los que se efectuaron las incautaciones, y tampoco informó si se abrieron procesos formales contra los responsables.

Las intervenciones se concentraron especialmente en nueve municipios: Pacho, Madrid, Mosquera, Ubaté, Cota, Chía, Fusagasugá, Facatativá y Silvania. En estos territorios, la estrategia incluyó controles, verificaciones de antecedentes y chequeos tanto en establecimientos comerciales como en vehículos. Según declaraciones de Rey, las megatomas buscan responder de acuerdo con las necesidades particulares de seguridad de cada municipio y fortalecer la coordinación entre autoridades locales y departamentales.

A nivel formativo, se destaca la incorporación de capacitaciones sobre los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Estos instrumentos orientan la acción institucional y la inversión en seguridad. A la fecha, más de 1.000 funcionarios han sido capacitados en alrededor de 40 municipios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta municipal y fortalecer la articulación con las autoridades nacionales.

Los operativos de megatomas reúnen el esfuerzo conjunto de organismos como la Policía de Cundinamarca, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las alcaldías y secretarías departamentales, particularmente las de Gobierno y Movilidad, también participan según sus competencias. Hasta el momento, no se ha especificado cuántos vehículos o bicicletas recuperados han sido devueltos a sus dueños ni qué tanto avance tienen los procesos judiciales derivados de las intervenciones.

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las megatomas de seguridad en Cundinamarca?

Según la Gobernación de Cundinamarca, las 32 megatomas han permitido la captura de personas mediante órdenes judiciales, la recuperación de 25 vehículos y siete bicicletas, el decomiso de 170 armas blancas y la incautación de 4.700 botellas de licor que no cumplían la normatividad. Sin embargo, no se definió cuántos bienes ya fueron restituidos a sus propietarios ni el número total de capturas realizadas.

¿Qué son los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y para qué sirven?

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocidos como PISCC, son instrumentos establecidos para definir prioridades, inversiones y acciones específicas en materia de seguridad y orden público en cada territorio. Buscan orientar la labor de las alcaldías y mejorar la coordinación interinstitucional para prevenir y enfrentar el delito de manera más efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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