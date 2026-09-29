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Como la entidad responsable de prestar los respectivos servicios de salud, la EPS Coosalud se pronunció tras la muerte de Juan José Barroso, un bebé de apenas tres meses que falleció en la ciudad Montería, procedente del municipio de Nechí, esperando ser remitido para recibir atención especializada.
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En un comunicado, la entidad lamentó el fatal desenlace de la situación producto de una infección respiratoria severa y entregó algunos detalles sobre las labores que adelantó en la ciudad de Bogotá en los últimos días para lograr la esperada remisión.
“Los traslados gestionados para el paciente no pudieron realizarse como consecuencia de la condición clínica y la evolución médica; no obstante, la EPS había adelantado previamente las gestiones necesarias para garantizar una alternativa de atención de mayor complejidad”, puntualizó Coosalud, desde donde informaron también de una búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país.Lee También
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La lentitud en el proceso motivó las críticas también del gobernador Andrés Julián Rendón, quien responsabilizó directamente a la EPS de lo ocurrido, tras haber denunciado directamente la situación en sus redes sociales desde el pasado 20 de septiembre.
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“Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, conseguimos, no solo donde pudiese ser atendido, con los especialistas, con los equipamientos del caso”, afirmó el mandatario departamental.
Al final de su pronunciamiento, Coosalud agradeció el esfuerzo y la dedicación de los equipos médicos que estuvieron al frente del caso y detallaron que continuarán brindando acompañamiento a la familia del menor de edad tras lo ocurrido.
Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra
El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.
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