El senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez protagonizó un nuevo cruce de declaraciones con la congresista del Pacto Histórico Alejandra Omaña, conocida como ‘Amaranta Hank’, después de que ella cuestionara su formación académica.

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Según Rodríguez, durante una anterior moción de censura, Omaña le pidió que estudiara y aseguró que él era “el senador más inculto del Congreso”.

El congresista decidió responderle y centró su intervención en la formación académica de la senadora:

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“Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional. Antes de cuestionar los títulos de los demás, convendría revisar los propios”, afirmó Rodríguez.

Pero el senador también aseguró que no necesita cuestionar los estudios de otras personas para defender sus posiciones.

“Yo no necesito atacar la formación de nadie para defender mis argumentos. Pero si van a decirme que estudie, por lo menos que el consejo venga acompañado del ejemplo”, manifestó.

El senador enumeró sus estudios y experiencia

Rodríguez respondió además a la afirmación de Omaña de que nunca habría tomado un libro y aseguró que cuenta con tres carreras profesionales y tres especializaciones.

También relató que estuvo cerca de terminar una cuarta carrera antes de irse al área de combate y que, después de regresar, no pudo culminarla.

A esto sumó una maestría en Creación Literaria que, según explicó, ya terminó y cuyo título espera recibir en diciembre. “Hay una palabra que se llama especialización. Yo tengo tres especializaciones, senadora. Creo que usted no tiene ninguna. Estuve a punto de terminar mi cuarta carrera cuando me fui al área de combate”, sostuvo.

“Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional”, agregó

Rodríguez utilizó esos datos para defenderse de los cuestionamientos sobre su preparación y para insistir en que no considera necesario atacar la formación de otros congresistas para defender sus argumentos.

Hace unos días la senadora Alejandra Omaña me mandó a estudiar y aseguró que yo era el senador más inculto del Congreso. Lo curioso es que quien manda a estudiar debería empezar por terminar su propia carrera profesional. Antes de cuestionar los títulos de los demás, convendría… pic.twitter.com/maZz2tBF0U — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) September 29, 2026

Rodríguez también la invitó a leer su novela

El enfrentamiento no terminó con las referencias a sus estudios.

El senador aprovechó su respuesta para mencionar su faceta como escritor y aseguró que acaba de terminar una maestría en Creación Literaria. También invitó a Omaña a leer su novela ‘Los hijos del infierno’, cuya publicación, según dijo, está prevista para el próximo año durante la Feria del Libro.

#Política | Rifirrafe en el Congreso entre senadora del Pacto Histórico Alejandra Omaña y el senador Germán Rodríguez. Omaña tildó a Rodríguez de “inculto” y lo señaló de “nunca haberse leído un libro” y éste le respondió: “yo por lo menos terminé la universidad y a ella la… pic.twitter.com/9rqa44Ckx4 — La FM (@lafm) September 29, 2026

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