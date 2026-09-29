El Congreso vivió una nueva jornada intensa por las diferencias de posturas políticas. Esta vez, el tema central fue la despenalización del aborto y que tuvo con los ánimos caldeados a Carol Borda.

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La representante a la Cámara y de las principales activistas provida en el Congreso irrumpió un plantón que apoyaba la interrupción voluntaria del embarazo. En esta manifestación estaban las congresistas ‘Lalis’ y ‘Mafe’ Carrascal, del Pacto Histórico; Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Las congresistas, que llevaban pañuelos y banderas verdes, conmemoraban el Día Internacional del Aborto Seguro, cuya fecha fue el pasado 28 de septiembre. En ese momento, Borda se metió en la mitad del plantón para sacar un pañuelo celeste, color característico del movimiento en contra de la interrupción del embarazo, con la siguiente consigna: “Colombia, tus hijos viven”.

Esto despertó el descontento de las activistas proaborto que hacían parte del plantón en el costado sur del Capitolio, frente a la Plaza Núñez. Las congresistas feministas reprocharon a la integrante de Salvación Nacional por su actuar, mientras las manifestantes gritaban: “Fuera, fuera”.

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“Representante, usted se está equivocando en la provocación… No es una reivindicación”, le dijo ‘Mafe’ Carrascal a Borda.

#Bogotá | Fuerte choque en el Congreso luego de que un grupo de congresistas que lideraba un plantón feminista se enfrentara a la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien llegó al evento a rechazar el derecho al aborto. Las legisladoras del progresismo calificaron… pic.twitter.com/4QnG7NIZTp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

Mientras, algunas le pedían a la representante a la Cámara por Bogotá que detuviera su confrontación, la cual consideraron una provocación irrespetuosa. Por su parte, borda defendía su actuar.

“Usted es congresista gracias a las feministas, y la mayoría de derechos que usted tiene se los han ganado mujeres como nosotras, que luchan. Haga el ‘show’ que ya la vimos”, le respondió Juvinao, quien agregó: “Representante Borda, la que vino a provocar fue usted, entonces respete usted primero”.

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