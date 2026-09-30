Por: Caracol TV

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Bajo un estricto dispositivo de seguridad, las autoridades de Colombia materializaron la expulsión de Mariela Peñarrieta y Michelle Jamileth Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, identificado como principal líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros. Este procedimiento, desarrollado por la Policía Nacional y Migración Colombia, se efectuó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, poniendo fin a la estadía en el país de las dos mujeres, quienes contaban con notificación roja de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, buscadas en más de 200 países. Su captura fue posible gracias a una operación conjunta realizada el 27 de septiembre en Santander, en la que participaron también agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

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De acuerdo con información compartida por Noticias Caracol, una vez en territorio ecuatoriano, Peñarrieta y Macías enfrentarán cargos por delitos ligados al lavado de activos, relacionados con su presunto papel en la estructura financiera de Los Choneros. Autoridades de Ecuador confirmaron que, tras su llegada, ambas serán conducidas a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

El reporte entregado por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, revela que las mujeres permanecieron en Colombia bajo la protección de agrupaciones armadas ilegales, específicamente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organizaciones criminales que operan en las regiones de Magdalena y La Guajira. Aunque Reimberg señaló que no tenía evidencia de una relación directa entre Fito y estos grupos, sí aseguró que estas redes estaban comprometidas en la seguridad de su familia durante su tiempo en Colombia.

El ministro también indicó que ambas mujeres, así como Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito capturado en junio y luego expulsado del país, habrían obtenido documentos con identidades falsas para facilitar su permanencia clandestina en suelo colombiano. Sobre la operación que permitió las capturas, Reimberg la destacó como un ejemplo de la nueva cooperación entre los gobiernos de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Abelardo de la Espriella, funcionario colombiano, destinada a dificultar que criminales encuentren refugio a través de las fronteras.

¿Por qué fueron expulsadas de Colombia la esposa y la hija de alias Fito?

La expulsión respondió a que ambas contaban con notificación roja de Interpol y eran requeridas por la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada, vinculados directamente a su papel clave en la estructura financiera de Los Choneros, según reconocieron autoridades citadas por Noticias Caracol.

¿Qué grupos protegían a la familia de alias Fito en Colombia?

De acuerdo con el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, la esposa y la hija de alias Fito estuvieron bajo protección de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quienes les habrían brindado seguridad mientras permanecían escondidas en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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