Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito registrado en la vía que conduce de Lebrija hacia el municipio de Girón, en el departamento Santander, provocó una emergencia vial de gran magnitud. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el choque ocurrió en la carretera que desciende desde el aeropuerto cuando un camión cargado de huevos se habría quedado sin frenos luego de una aparente falla mecánica. Fuera de control, el vehículo de carga arrolló a otros automóviles a su paso. Durante la colisión, un vehículo de encomiendas fue chocado directamente y terminó proyectado contra una residencia del sector. La fuerza del impacto destruyó prácticamente toda la vivienda.

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Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos se elevó a dos personas. La primera víctima fue identificada como Juan Sebastián Chaparro, un motociclista que circulaba por esa zona, en el sector de Puerta Grande, cuando ocurrió el accidente y quien perdió la vida en el lugar de los hechos. Según se conoció, Juan Sebastián era oriundo del Valle del Cauca y residía en Girón.

La segunda víctima mortal es una mujer que se encontraba en su casa junto a su hijo cuando el vehículo de encomiendas impactó contra la estructura. Se trata de Elsa Prada, de 72 años, quien, según se conoció, tenía un marcapasos. La mujer fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.

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Además, el siniestro dejó otras ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos y clínicas del área metropolitana de Bucaramanga. Según el parte oficial, las personas lesionadas no presentan heridas de gravedad y su estado de salud permanece estable.

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Debido a los trabajos de los organismos de socorro y a las maniobras para remover y voltear los vehículos siniestrados, el tramo vial entre Lebrija y Girón permaneció cerrado por más de tres horas antes de ser reabierto al tránsito. Las autoridades locales adelantan la investigación correspondiente para esclarecer con precisión las causas de este accidente.

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