Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El enjambre sísmico reportado en Chaparral, ubicado en el departamento del Tolima, despertó una oleada de preocupación entre los habitantes de la región, especialmente debido a rumores acerca de una posible relación con la actividad del Volcán Cerro Machín. Sin embargo, las autoridades locales desmintieron esa información, pidiendo calma a la población y claridad sobre el origen de los temblores.

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La incertidumbre se incrementó cuando, en redes sociales, comenzaron a circular mensajes que sugerían que la reciente actividad sísmica podría estar conectada con movimientos o riesgos asociados al Volcán Cerro Machín. Ante este escenario, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Humberto Leal, salió al paso de los rumores y ofreció declaraciones oficiales. “El enjambre de sismos en Chaparral – Tolima no tiene nada que ver con la actividad del Volcán Machín”, afirmó de manera tajante el funcionario, desestimando cualquier vínculo directo entre ambos eventos sísmicos.

El Servicio Geológico Colombiano, conocido por sus siglas como SGC, detalló que la secuencia de sismos en Chaparral inició el 20 de septiembre de 2026. Según un reciente boletín del SGC, los movimientos telúricos se han concentrado principalmente en el municipio de Chaparral, registrando profundidades inferiores a 30 kilómetros. Este informe reporta un total de 979 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 en la escala de magnitud local (ML), y de esos, 22 temblores alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

Frente a la avalancha de información no verificada en redes sociales, Humberto Leal insistió en que la comunidad debe acudir siempre a reportes oficiales y consultar únicamente las fuentes autorizadas antes de difundir mensajes que puedan provocar alarma. “Lo que hacemos es alertar situaciones que no tienen ningún sustento”, subrayó el secretario durante su intervención.

Respecto al estado del Volcán Cerro Machín, Leal recordó que el volcán está bajo vigilancia continua y mantiene el nivel de alerta amarilla, de acuerdo con los boletines oficiales del SGC publicados durante septiembre de 2026. Finalmente, el secretario reafirmó la importancia de no mezclar información carente de fundamento. “No podemos engañar a la gente con cosas que no tienen nada que ver una con la otra”, concluyó Leal, reiterando el llamado a la prudencia y a informarse por canales oficiales.

¿A qué se debe el enjambre sísmico en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el enjambre sísmico reportado en Chaparral comenzó el 20 de septiembre de 2026 y se ha concentrado en ese municipio con profundidades inferiores a 30 kilómetros, según los boletines oficiales. Las autoridades insistieron en que estos movimientos no están relacionados con el volcán Cerro Machín y recomendaron atender solo la información oficial.

¿Cuál es la situación actual del volcán Cerro Machín y qué significa la alerta amarilla?

Según los reportes del Servicio Geológico Colombiano y las declaraciones de Humberto Leal, el volcán Cerro Machín permanece bajo monitoreo constante y continúa en alerta amarilla durante septiembre de 2026. La alerta amarilla indica vigilancia y precaución ante una actividad anómala, pero no implica inminencia de erupción, por lo que las autoridades piden mantener la calma y seguir reportes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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