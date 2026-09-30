Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó sobre trabajos de reparación y mantenimiento que se desarrollarán este miércoles en varias zonas de la ciudad, afectando especialmente las redes del acueducto. Estas labores programadas buscan la reposición de válvulas e intervenciones en la optimización de las redes de distribución de agua potable, lo que traerá consigo interrupciones en el suministro para los habitantes de los barrios afectados. La Gerencia de Acueducto ha comunicado que estos trabajos se realizarán con el fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano y largo plazo, aunque en el corto plazo impliquen suspensiones en la prestación.

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De acuerdo con la información oficial de Emcali, la suspensión temporal del servicio de agua potable será significativa, ya que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en el barrio San Carlos. Las zonas del corte comprenden desde la carrera 32 B hasta la carrera 33 A, entre la calle 31 hasta la calle 32, así como la calle 31 A, entre la carrera 33 y la 33 A, y la calle 32 desde la carrera 32 B hasta la 33 A, en la comuna 11. Además, otros sectores de Cali también experimentarán cortes programados de agua por las intervenciones técnicas en desarrollo a lo largo de la jornada.

Entre los barrios que sufrirán interrupciones del servicio se encuentran Caldas, Bolivariano, Los Andes, Alfonso López, Puerto Nuevo, Tres de Julio, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama. Las direcciones específicas de cada uno de estos sectores también fueron detalladas por la empresa, indicando una planificación precisa de los lugares intervenidos. Todos estos trabajos hacen parte de una estrategia orientada a prevenir fallas mayores y mantener la operatividad del sistema de acueducto, según lo expresó Emcali en su comunicación oficial.

Se recomienda a los habitantes de los barrios afectados tomar las precauciones necesarias, como abastecerse de agua con anticipación y evitar el desperdicio durante el periodo de suspensión. Los horarios y listado de las zonas intervenidas pueden consultarse a través de los canales oficiales de la empresa para mayor precisión. Emcali continuará informando sobre avances y nuevas fechas de intervención conforme avance su plan de mejoras y mantenimiento del servicio de acueducto en Cali.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua este miércoles por trabajos de Emcali?

Emcali anunció que los barrios que presentarán suspensión del servicio de agua este miércoles incluyen San Carlos, Caldas, Bolivariano, Los Andes, Alfonso López, Puerto Nuevo, Tres de Julio, El Lido, El Bosque, Cañaveralejo, Aguacatal y Tequendama. Las interrupciones están programadas para facilitar labores de mantenimiento y optimización en las redes del acueducto.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali y cuánto tiempo durarán?

De acuerdo con la información entregada por Emcali, las suspensiones buscan reponer válvulas y mejorar la infraestructura del acueducto. Los cortes tendrán una duración aproximada de 12 horas, iniciando a las 10:00 a.m. y finalizando a las 10:00 p.m. en las zonas previamente informadas, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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