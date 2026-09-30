Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El Tribunal Superior de Cali dictó una decisión relevante este lunes al fijar en 42 años y 8 meses de prisión la pena definitiva para Gustavo Andrés Ricci, el feminicida de la reconocida deportista y campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán. Esta resolución llegó tras un prolongado proceso judicial que ha marcado profundamente a la familia de la víctima y ha reavivado el debate sobre el castigo a los responsables de feminicidio en Colombia. De acuerdo con Noticias Caracol, la determinación final se dio luego de que, inicialmente, un juez de primera instancia condenara a Ricci a 45 años y 9 meses por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, la instancia superior revocó la condena por el delito relacionado con armas y ajustó la pena, estableciendo la cifra actual de años en prisión.

Sigue a PULZO en Discover

El crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023 en Cali, en la residencia que compartían Tristán y Ricci después de siete años juntos y a pocos meses de su boda planeada. En el lugar, las autoridades incautaron cinco armas a nombre de Ricci, quien ahora permanece detenido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña, en Ibagué. La reducción de la sentencia ha causado molestia en la familia Tristán, que manifestó públicamente su desacuerdo. Para ellos, cada audiencia revive el dolor y reabre heridas, como relató Valeria Tristán, hija de Luz Mery, en entrevista con Noticias Caracol.

Durante el proceso judicial, se presentaron pruebas de un maltrato sistemático hacia Luz Mery Tristán, actos que la familia desconocía. El magistrado Orlando de Jesús Pérez indicó que la deportista fue víctima de violencia física y psicológica permanente, incluyendo control sobre su rutina, prohibiciones, aislamiento social y amenazas con armas. Muchas de estas pruebas salieron a la luz solo después del crimen, lo que generó conmoción en los hijos de la víctima, quienes supieron tarde de la gravedad de la situación.

Las autoridades descartaron la versión de Ricci sobre un supuesto suicidio, confirmando —de acuerdo con la investigación— que Luz Mery Tristán murió por un disparo intencional. A pesar del castigo impuesto, la familia considera que nunca recibieron un pedido de perdón genuino por parte del agresor. Valeria enfatizó la importancia de que el caso trascienda el ámbito personal y se convierta en un llamado nacional por justicia para todas las mujeres víctimas de feminicidio, considerando el impacto social del caso gracias a la figura pública que fue Luz Mery Tristán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se redujo la condena a Gustavo Andrés Ricci en el caso de Luz Mery Tristán?

La reducción de la condena de Gustavo Andrés Ricci se debió a la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali, que revocó el delito de porte ilegal de armas de fuego y corrigió una equivocación del juez de primera instancia. Así, la pena pasó de 45 años y 9 meses a 42 años y 8 meses de prisión, concentrándose exclusivamente en el feminicidio agravado, según lo informó Noticias Caracol.

¿Qué pruebas evidenciaron el maltrato sistemático hacia Luz Mery Tristán?

Durante la investigación, el tribunal encontró pruebas contundentes sobre el sometimiento de Luz Mery Tristán a violencia física y psíquica por parte de Gustavo Andrés Ricci. Entre las evidencias se mencionan el control obsesivo sobre sus actividades, prohibiciones sociales, aislamiento, amenazas con armas y la revisión constante de su teléfono y comunicaciones, lo que permitió establecer que el crimen fue el desenlace de un patrón de maltrato sistemático, según el magistrado Orlando de Jesús Pérez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.