Por: EL PILON SA

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Una persecución policial concluyó con un desenlace fatal en el barrio Álamos 3, ubicado en el suroccidente de Valledupar, después de que dos hombres perpetraran un atraco a mano armada en una zona comercial. La acción, que terminó cerca de las 11:40 de la mañana, fue desencadenada por el hurto de una pulsera de oro a las afueras de una tienda D1, de acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Valledupar.

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Todo comenzó cuando miembros de la comunidad alertaron a las autoridades sobre el robo. La información entregada indicaba que los responsables, movilizándose en una motocicleta, abordaron a la víctima y la despojaron de la joya antes de huir. La Policía respondió de inmediato activando el Plan Candado, un operativo que busca bloquear posibles rutas de escape y permite la rápida localización de los sospechosos. Según las fuentes policiales, esto permitió a una patrulla interceptar a los presuntos asaltantes a pocas cuadras del atraco.

Al verse acorralados, y siempre según la versión oficial, el individuo que iba como pasajero en la motocicleta habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra los uniformados en un intento desesperado por evitar su captura. Este accionar desembocó en un intercambio de disparos en plena vía, situación que derivó en la caída del parrillero de la motocicleta y la posterior detención del conductor, quien tiene 28 años de edad.

El hombre herido fue identificado como Edilson Arias; recibió un disparo en la región dorsolumbar y fue trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde pese a los esfuerzos médicos falleció a causa de la gravedad de la lesión. Investigadores de la Policía Judicial Sijín (Seccional de Investigación Criminal) se encargaron de recolectar pruebas en el sitio, entre ellas un revólver calibre .38 y cuatro vainillas percutidas, elementos que, conforme a lo informado, se habrían utilizado en el cruce de disparos con los agentes.

Finalmente, tanto el conductor capturado como la motocicleta empleada en el hecho quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las actuaciones judiciales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo respondió la Policía Metropolitana de Valledupar al atraco en Álamos 3?

La Policía Metropolitana de Valledupar actuó rápidamente tras el llamado de la comunidad sobre el hurto de una pulsera de oro, implementando el Plan Candado para bloquear rutas de escape. Esto permitió que una patrulla interceptara a los responsables a pocas cuadras del lugar y enfrentara a uno de ellos, quien disparó contra los uniformados antes de caer herido y ser trasladado a un centro médico.

¿Qué pruebas recolectó la Sijín en el lugar de la persecución y el enfrentamiento armado?

De acuerdo con información de la Policía, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) encontró un revólver calibre .38 y cuatro vainillas percutidas en el sitio de los hechos, elementos clave que servirán como material probatorio en el proceso judicial que quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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