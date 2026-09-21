Una mujer permanece en coma y bajo pronóstico delicado luego de ser embestida por un bus mientras se dirigía a su trabajo en Bogotá. El accidente ocurrió durante la madrugada del pasado 14 de septiembre, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con calle 90.

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Mientras la víctima continúa hospitalizada, sus familiares buscan establecer cómo ocurrió el siniestro y qué pasó durante las horas posteriores al accidente.

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En diálogo con CityTV, Cristian Jiménez, pareja de la mujer, explicó que ella salió de su vivienda alrededor de las 5:00 de la mañana para dirigirse a su lugar de trabajo.

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Sin embargo, sus familiares no se enteraron inmediatamente de lo ocurrido. Según el relato de Jiménez, fue hasta cerca del mediodía cuando tuvieron conocimiento del accidente. Desde entonces, sus allegados permanecen pendientes de la evolución médica de la mujer, quien continúa bajo atención especializada.

“En este momento se encuentra en coma, en delicado estado de salud”, manifestó Jiménez a CityTV.

La familia espera que pueda recuperarse, mientras intenta obtener información que permita reconstruir los momentos previos y posteriores al accidente.

Además de la preocupación por el estado de salud de la mujer, sus familiares tienen otro interrogante relacionado con el accidente. Según denunció Jiménez, las pertenencias personales de la víctima habrían desaparecido mientras ella permanecía en el lugar del siniestro.

El hombre señaló que la familia busca establecer qué ocurrió con esos objetos y quién pudo haberlos retirado de la escena. Por ahora, esta situación corresponde a una denuncia de los familiares y deberá ser esclarecida mediante la información que puedan aportar las autoridades y otros elementos de investigación.

Otro de los puntos que genera preguntas para los allegados de la víctima es la ubicación exacta del accidente. Jiménez aseguró que el hecho ocurrió frente al CAI La Serena, razón por la cual acudió a ese puesto policial para intentar conocer si existían registros o información sobre el siniestro.

“El accidente fue en todo el frente del CAI La Serena”, afirmó el hombre.

Sin embargo, según su relato, cuando acudió al lugar le habrían indicado que allí no aparecía información relacionada con el caso y que debía comunicarse con otras unidades para intentar establecer qué había ocurrido.

La familia busca determinar qué registros existen sobre el accidente, así como establecer si hay cámaras de seguridad o testimonios que permitan reconstruir la escena.

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Mientras la mujer continúa en estado crítico, sus familiares esperan respuestas tanto sobre las circunstancias en las que fue atropellada como sobre lo ocurrido con sus objetos personales.

Jiménez hizo un llamado a las autoridades para que se recopile la información disponible y se pueda establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y qué sucedió después. Por ahora, la prioridad de la familia es la recuperación de la mujer, quien permanece hospitalizada y en coma.

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