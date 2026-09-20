Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo 20 de septiembre dejó cuatro personas muertas y otras 20 heridas en el departamento de Nariño. El hecho ocurrió en el kilómetro 49+500, en el sector de El Placer, jurisdicción de Yacuanquer, sobre la vía que comunica a Pasto con Ipiales.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es un bus de servicio turístico de la empresa Turismo Andino, que terminó fuera de la carretera, en una zona montañosa. Fotografías tomadas en el lugar muestran la magnitud del accidente, con el automotor seriamente afectado y varios elementos esparcidos alrededor.

#Nación | Cuatro personas murieron y cerca de 20 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de servicio turístico en la vía Panamericana que comunica a Pasto con Ipiales, en la madrugada de este domingo 20 de septiembre. https://t.co/bkFCFDeGyH pic.twitter.com/bBSU5noPeI — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) September 20, 2026

Al sitio llegaron organismos de emergencia y unidades del cuerpo de Bomberos, con apoyo de equipos provenientes de Ipiales, quienes atendieron la situación y adelantaron las labores correspondientes tras el siniestro.

Los primeros reportes señalan que 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de Pasto. Ocho de ellas fueron atendidas en el Centro Médico Valle de Atriz, mientras que el resto llegaron a la Clínica Traumédical, según los listados preliminares elaborados después del accidente.

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer qué provocó el siniestro. Entre las primeras hipótesis aparece una posible falla en el sistema de frenos del bus, aunque esta versión deberá ser determinada mediante la investigación técnica correspondiente.

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El accidente generó afectaciones en este tramo de la vía Pasto-Ipiales durante la atención de la emergencia. Las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

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