Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá enfrenta retos significativos en la mañana de este viernes 18 de septiembre de 2026 debido a varios incidentes que complican la circulación de los vehículos y del sistema de transporte público. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, se registró un accidente de tránsito de consideración en la autopista sur, a la altura del sector de Bosa, donde un siniestro vial entre vehículos particulares terminó en la invasión del carril exclusivo, habitualmente reservado para la flota de TransMilenio. Esto ha provocado afectaciones directas en el tránsito de los buses articulados y retrasos en sus servicios para quienes se desplazan en sentido occidente a oriente.

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El reporte actualizado a las 7:06 a. m. advierte sobre la magnitud del incidente en la autopista sur. Además, un corte informativo de las 6:26 a. m. indica una alta congestión vehicular sobre la misma vía, esta vez a la altura de la calle 57 sur, donde un camión impactó contra el andén, aumentando aún más las demoras para los conductores y usuarios del transporte público. Este tipo de situaciones en uno de los corredores más transitados de la ciudad suele desencadenar un efecto dominó de retrasos y embotellamientos en otras zonas del sur y el occidente de la capital, ya que las principales rutas de ingreso y salida se ven afectadas simultáneamente.

Por otro lado, la movilidad en el norte de la ciudad también se ve comprometida desde temprano. Según lo informado a las 6:03 a. m., se reportó un derrame de sustancia química en la localidad de Chapinero, específicamente sobre la carrera 11 con calle 100. Aunque el tipo de sustancia no fue detallado, este hecho requiere intervención de equipos especializados y puede implicar cierres temporales o desvíos en el flujo vehicular para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar la labor de los organismos de emergencia.

En este panorama, las autoridades recomiendan a los usuarios de TransMilenio y a los conductores estar atentos a los canales oficiales, prever retrasos y considerar rutas alternas mientras se normaliza el tráfico. Bogotá, conocida por su desafiante movilidad, enfrenta una jornada complicada en sus principales vías tanto del sur como del norte, afectando la rutina de miles de personas que requieren desplazarse para trabajar, estudiar o cumplir con otras responsabilidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué afecta la movilidad en Bogotá hoy viernes 18 de septiembre de 2026?

La movilidad en Bogotá hoy se ve afectada principalmente por un accidente de tránsito con invasión del carril exclusivo para TransMilenio en la autopista sur y por el derrame de una sustancia química sobre la carrera 11 con calle 100 en Chapinero, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá. Estos sucesos causan retrasos, congestión y desvíos en las rutas habituales de los ciudadanos.

¿Cuál es el impacto de un derrame de sustancia química en las vías de Bogotá?

Un derrame de sustancia química, como el reportado sobre la carrera 11 con calle 100 en la localidad de Chapinero, implica la intervención de equipos especializados y puede ocasionar cierres de vías, desvíos de tráfico y afectaciones adicionales a la movilidad. Este tipo de incidente obliga a extremar precauciones para proteger la seguridad de los ciudadanos y asegurar una respuesta efectiva de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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