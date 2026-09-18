Una llamada de un residente permitió descubrir la muerte de dos mujeres, de 39 y 66 años, dentro de un apartamento del conjunto Parques de Bogotá, Alcaparro, en Bosa. Las autoridades investigan si ambas habrían fallecido tras ingerir una sustancia que podría ser venenosa.

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El hallazgo ocurrió sobre las 10:37 de la mañana del miércoles 16 de septiembre, cuando un hombre alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble, ubicado en inmediaciones de la calle 80 Bis con carrera 24.

Al llegar al apartamento, los uniformados encontraron una escena que ahora es objeto de investigación. Una de las mujeres, de 66 años, estaba en el piso, en el pasillo ubicado afuera de una habitación, mientras que la otra, de 39 años, fue encontrada sobre una cama dentro del cuarto.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, las fallecidas serían madre e hija. Sin embargo, uno de los principales interrogantes está relacionado con las circunstancias en las que ocurrieron ambas muertes.

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La hipótesis que manejan inicialmente la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía apunta a una posible intoxicación. En el lugar habría sido encontrada una sustancia que, de manera preliminar, fue descrita como posiblemente venenosa.

Además, según información conocida inicialmente por Gato Noticias, junto al cuerpo de la mujer de 39 años había un frasco plástico sin etiqueta que contenía un líquido de color café. El recipiente fue recogido por las autoridades y quedó bajo custodia para los respectivos análisis.

El hallazgo de este elemento es uno de los puntos que deberán ser esclarecidos durante la investigación, pues todavía no se conoce qué sustancia contenía ni si tuvo alguna relación con la muerte de las mujeres.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, durante la inspección inicial, no fueron observados signos visibles de violencia en los cuerpos. Fuentes de la Fiscalía señalaron que esta circunstancia hace parte de las verificaciones preliminares.

No obstante, la ausencia de señales visibles de violencia no permite establecer por sí sola qué ocurrió. La Fiscalía también aclaró que la hipótesis de una sustancia venenosa todavía no constituye una conclusión definitiva sobre la causa de las muertes.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde serán practicadas las necropsias correspondientes. Estos procedimientos permitirán determinar las causas de los fallecimientos y aportar elementos para establecer si hubo algún tipo de intervención de terceros.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de los análisis forenses y de la sustancia encontrada en el apartamento para reconstruir qué ocurrió con las dos mujeres.

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